Prva liga mora biti temelj tudi za reprezentanco

V slovenskem nogometu je z začetkom sezone 2023/24 zaživela novost. Prvič spremljamo samostojno mladinsko ligo, ki ni več združena s kadetsko in je medijsko podprta – v neposrednem televizijskem prenosu lahko vsak teden spremljamo eno tekmo. »Ideja je pogumna, prav je, da zaživi, morajo pa ji prisluhniti tisti, ki vodijo klube,« o projektu pravi selektor članske izbrane vrste Matjaž Kek.

S podporo Telemacha in prenosi na Sportklubu je zaživela EON NextGen mladinska liga, ki naj bi prinesla boljše temelje za razvoj mladih igralcev v Sloveniji. Tekme bodo na sporedu na štadionih članskih ekip, tudi mladinci bodo dobili možnost igre na boljših zelenicah, televizijski prenosi in studijske oddaje pa jih bodo približali oglednikom iz tujine. Po zgledih iz tujine so pri nogometni zvezi prilagodili tudi pravila, v mladinski ekipi bodo lahko igrali vratar in trije nogometaši v polju, ki so leto dni starejši in ne sodijo več v mladinsko kategorijo.

»Nismo želeli odkrivati tople vode, pogledali smo države vzhodne Evrope, ki so uspešnejše od nas, po vložku pa nekako primerljive. Naredili smo idejni projekt, ki je združeval dobre prakse iz tujine in prišli do te oblike. Nekje moramo začeti, v zadnjih desetih letih je šlo preveč mladih fantov v tujino pri 15, 16 letih, potem pa so se domov vračali razočarani, brez dokončane šole in brez prebite pare. Tega ne smemo dopustiti. Igralec se mora čez mladinske selekcije prebiti v prvo ekipo pri nas in nato oditi v tujino. Seveda se lahko zgodi kakšen Benjamin Šeško, a takšni primeri naj bodo izjema, ne pravilo,« je razloge za prenovljeno podobo mladinskega nogometa razgrnil direktor reprezentanc Miran Pavlin.