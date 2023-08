Prvi derbi Ljubljanske kotline z novima trenerjema

Evropsko merjenje stanja na stopnici višje ravni je že bolj realno razkrilo moč slovenskega nogometnega trojčka, ki ga ta konec tedna s podaljškom v ponedeljek in po poplavni odpovedi 3. kola čakajo tekme v 4. kolu 1. SNL. Olimpija danes v Stožicah začenja podaljšan ligaški vikend, danes bo še tekma v Domžalah, jutri so Maribročani in Celjani v vlogah gostiteljev, zadnje dejanje pa bo v Kopru.

Mariborčani bodo proti Bravu pogrešali svežino. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

Ljubljana: Olimpija – Domžale (sodnik David Šmajc): Olimpijinih medenih tednov je za kakšen teden ali dva konec. V Evropi bo tekmovalna šele v bitki za evropsko ligo, pred njo bo utrjevala ugled v Istanbulu proti Galatasarayu, na domačem prizorišču pa gre zares. Vsak spodrsljaj bo drago plačala. Kako posrečena bo rotacija igralcev trenerja Joaa Henriquesa bo ključna za uspešnost. Domžalčani so bili že lani nebodigatreba tekmec, a s Simonom Rožmanom na trenerskem stolčku. Zdaj se domžalsko poglavje začenja na novo in z Dušanom Kosićem. Mar to pomeni tudi obrat od omejene tranzicijske igre do kombinatorne in morda raje s podajo več kot manj? Navijači ste vabljeni, izkupiček od vstopnic bo šel v dobrodelne namen za pomoč po poplavah.

Po evropskem spektaklu in bridko soočenje z močnejšim evropskim tekmecem čaka Olimpijine nogometaše realnost in bitka za prvenstvene točke. FOTO: Leon Vidic

Domžale: Kalcer Radomlje – Aluminij (Aleksander Matković): Zdaj gre zares, zmagovalec bo že v prednosti v bitki za obstanek. Poraženec pa bo dobil potrditev, da je to tudi tekmovalna realnost. Radomljani so slabši kot so bili v minuli sezoni, igralski kader se bo še dopolnjeval do konca avgusta. Kidričani so vsaj enako kakovostni, če ne celo boljši, kot so bili v 2. SNL. Bili pa so tako močni, da so v dodatnih kvalifikacijah igraje izločili Goričane. Tip: 0

Maribor: Maribor – Bravo (Denis Halilović): Tri tekme, devet točk. To je vijolična računica brez spodrsljaja. Toda glede na vse prej kot všečno igro bo slej ko prej prišel, če se ne bo korenito spremenila. Kaj Mariborčanom manjka, je jasno razkrila akcija za edini gol v Istanbulu. Josip Iličić! Toda mlajši. Na vsak način pa šablona z igro na bok in predložki ter čakanje na prebliske statičnega Arnela Jakupovića (počasi se že izgublja v sistemu) in hitronogega Ivana Brnića, ne prinaša veliko razvoja in napredka. Trener Damir Krznar in Maribor imata rezerve v poškodovanih igralcih. Bravo je spočit, po dobrem startu v sezono sproščen in samozavesten. Lahko je »mina«, ne bi bil prvič. Tip: 0

Dušan Kosić bo na klopi Domžalčanov debitziral v "svojih" Stožicah, Zoran Zeljković pa lahko s Koprom v ponedeljkovi zadnji tekmi 4. kola še poglobi krizo Sobočanov. FOTO: Matjaž Vertuš/mediaspeed

Celje: Celje – Rogaška (Rade Obrenović): Zmagovanje, je edino, kar zanima Celjane. Trener Albert Riera bi sicer želel učinkovitost v napadu, a na koncu bo vselej takoj sprejel karkoli, le da bodo tri točke. Evropska predstava je imela šibke točke tudi zaradi tega, ker so bili Celjani v vlogi favoritov. Za Riero je bilo najbolj mučno stanje v zvezni vrsti. Ob toliko ustvarjalcih je bila igra slaba. Brez Maria Kvesića Celjani kljub »dolgi klopi« ne bodo kos Olimpiji in Mariboru. Za vsak slučaj bo treba aktivirati in v formo spraviti še enega napadalca, postavni Charles Ikwuemesi je velik potencial za rekordno prodajo. Kaj lahko opravi Rogaška? Nič kaj velikega, boj, boj, boj. To je največ, kar lahko obljubi nekdanji celjski bombarder Oskar Drobne. Slatinčanom so poplave prinesle tudi nekaj dobrega. Tekmo več bodo igrali na domačem igrišču v Rogaški, kjer bo naslednji teden praznik z veliko začetnico. V prvi domači tekmi bo gost Maribor. Tip: 1

Spored

Koper: Koper – Mura (Slavko Vinčić): Nekaj drži kot pribito, Koprčane bo prvi mož kluba Ante Guberac dodatno podžgal, saj so Sobočani v minuli sezoni Koprčanom ukradli Evropo. Tega ni pozabil in prišel je dan za poplačilo dolgov. Glede na dogajanje pri črno-belih, ki nimajo sreče z novinci, domačih fantov pa niso vzgojili v letih debelih krav, se gostiteljem nasmiha še tretja zmaga. Pa še z dobrim skavtingom in občutkom se najde tudi kakšen skriti adut. Koprčani so ga našli v 19-letnem Posavcu Andražu Ruedlu. Tip: 1