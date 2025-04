Celje pred Fiorentino najprej za evropsko poletje proti Bravu

V nadaljevanju preberite:

Nedeljsko gostovanje vročih Celjanov v Sp. Šiški je vrhunec 28. kola 1. SNL, v katerem bodo pokalni poraženci Mariborčani s tekmo manj in solidnim izhodiščem poskušali držati stik z vodilno Olimpijo.

Prvaki so tudi »obrnili ploščo«. V zadnjih dveh tekmah so dosegli le dva gola, prejeli nobenega. Ne dva, Domžalčanom v prvenstvu in Mariborčanom v pokalu bi morali zabiti najmanj deset golov. Celjani so v najtežjem obdobju, ko želijo ne le v pokalnem tekmovanju, temveč tudi v prvenstvu, ujeti Evropo za naslednjo sezono, hkrati pa še biti evropski junaki. Čeprav so Šiškarji v zastoju, to Alberta Riere ne zanima. Celjski trener ve, da so lahko že čez noč znova najbolj neugodni tekmeci.