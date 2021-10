Prvi rez novih lastnikov: Steve Bruce ni več trener Newcastla

Nova garnitura v pisarnah Newcastle Uniteda je Stevu Bruceu, ki sicer s srakami v tej sezoni premier league še ni zmagal, omogočila vodenje ene tekme, in sicer doma proti Tottenhamu, ki je Newcastlu prizadejal nov poraz z 2:3. Trinajst dni po prevzemu poslov iz rok prejšnjega lastnika, Londončana Mika Ashleyja, je novo vodstvo doseglo sporazumni dogovor s trenerjem članskega moštva Bruceom, ki je v nedeljo proti Tottenhamu vodil svojo 1000. tekmo v karieri.

Začasno bo vodenje članske ekipe prevzel Graeme Jones, iz Newcastla pa so sporočili, da so začeli s procesom iskanja novega trenerja. Angleški mediji so sicer v zadnjih dneh poročali, da imajo črno-beli v tem procesu kar nekaj težav, saj naj bi jih zavrnilo že več kandidatov, med zadnjimi, ki se je pojavil v kombinacijah za prihod na štadion St. James' Park, je Portugalec Paulo Fonseca, ki je junija zapustil klop italijanskega prvoligaša Rome.

Bruce, dolgoletni branilec Manchester Uniteda in trener Sheffield Uniteda, Huddersfielda, Wigana, Crystal Palacea, Birminghama, Wigana, Sunderlanda, Hulla, Aston Ville in Sheffield Wednesdaya, je bil na klopi srak dobri dve leti, z njimi pa osvojil 13. in 12. mesto v premier league. V tej sezoni je klub predzadnji na lestvici s tremi točkami z osmih tekem, sledi tekma s Crystal Palaceom, ko bo na klopi sedel dosedanji pomočnik Jones. Bruceu po pogodbi pripada 9,47 milijona evrov odpravinne.