Prvi spodrsljaj Olimpijinih tekmecev

Po dveh živahnih reprezentančnih večerih v nogometnih Stožicah odštevajo do nove Olimpijine evropske sezone v konferenčni ligi.. A to bodo zmaji odprli na tujem, in sicer 3.oktobra v Nemčiji.

Njihov uvodni tekmec bo Heidenheim, klub, ki nima prav pisane zgodovine, toda obenem se je odrezal z imenitnim štartom v sezono 2024/25. V prvih dveh kolih je namreč zmagal in tako s favoriziranim Bayernom ter Leipzigom, pri katerem sta med udarnimi aduti Kevin Kampl in naš reprezentančni dragulj Benjamin Šeško, zasedel vrh lestvice bundeslige.

Zdaj pa je Heidenheimu prvič spodrsnilo. Kotel dortmundskega štadiona je bil namreč z 81.000 gledalci na razprodanih tribunah pretirano vroč, izid 4:2 za domačo Borussio je pomenil prvi poraz Olimpijinih tekmecev v konferenčni ligi. Vzneseni gostitelji so po 17 minutah vodili že z 2:0, pozneje je gostujoče moštvo strnilo vrste, ob zaostanku z 2:3 lovilo izenačenje, prejelo pa gol za končni izid v zadnji minuti tekme iz enajstmetrovke. Junak večera je bil dvakratni strelec Adeyemi.

V naslednjem kolu, 21. t. m., bo Heidenheim igral doma s Freiburgom.