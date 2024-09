Strelske vaje zmajev jasno sporočilo (in opozorilo) tekmecem

V nadaljevanju preberite:

S potrjenim vizumom za evropsko jesen sta Olimpija in Celje izpolnila glavni tekmovalni cilj letošnjega poletja, pred prvim reprezentančnim premorom v novi sezoni pa različno uspešno opravila še s prvenstvenim izzivom. Kljub težkim nogam so Ljubljančani stiskali obroč okrog obrambe Mure in zanesljivo slavili s 4:0, Celjani pa so ob remiju brez zadetkov v Kopru še enkrat potrdili, da še niso blizu šampionske podobe, ki jih je krasila lansko jesen.

Ljubljano je počasi, a zanesljivo nogometna vročica. Po pravljičnem četrtkovem večeru jih je v Stožicah čakala prvenstvena past v podobi Mure, dvakrat na zadnjih treh tekmah sta se tekmeca razšla brez zadetkov, tokrat pa je bila pred bolj polnimi tribunami kot sicer Olimpija za razred boljši tekmec od Prekmurcev.

Victor Sanchez je v igro zmajev vnesel mirnost, dobri rezultati so dodali samozavest, tudi gostujoči »bunker« domačinov ni vrgel iz tira. V prvem polčasu bi šel Matevž Vidovšek mirno lahko na kavo, soigralci pa so premoč kronali na začetku drugega dela. Marko Ristić je iz osrčja obrambe s 60 metrov dolgo podajo v ogenj poslal Alexandra Raula Florucza, avstrijski napadalec pa je z lobom pokazal, zakaj se je navijačem odvalil kamen od srca, ko je športni direktor Goran Boromisa prižgal rdečo luč za njegovo prodajo.