Prvo dejanje danes v Domžalah, zadnje dva dni pozneje v Stožicah

Danes bodo v Domžalah odprli 18. kolo slovenskega nogometnega prvenstva. Na štadionu ob Kamniški Bistrici se bosta pomerila Kalcer Radomlje in vodilno Celje. Krog bo razvlečen v tri dni, saj bosta po dve tekmi tudi v sredo in četrtek. Oba dneva prinašata po en derbi v popoldanskem terminu 17.30. V sredo bo na Bonifiki gostoval Maribor, ki je nazadnje dobil derbi z Olimpijo, dan pozneje pa se bosta v Stožicah pomerila ljubljanska tekmeca Bravo in Olimpija.

Zadnje dejanje 17. decembra v Stožicah

Po koncu tega kola bomo že lahko potegnili vsaj delne zaključke o trenutni moči prvoligašev in podobi njihove igre. Večina klubov bo namreč odigrala polovico tekem (na sporedu je 36 kol), do konca prvega dela sezone pa bosta sledili še dve koli, zadnja tekma 20. kola bo 17. decembra v Stožicah (17.30) med Olimpijo in Rogaško.