Jan Repas je vrgel rokavico vsem, ne le selektorju

Ljudski vrt je v tej sezoni 1. SNL naposled dočakal svojih pet minut veselja, največji tekmec iz glavnega mesta in prvak Olimpija je bil v derbiju 17. kola na kolenih. Zeleno-bele sta nokavtirala nekdanja Domžalčana ter s petimi goli najboljša vijolična strelca v tej sezoni Arnel Jakupović in Jan Repas. Z imenitnima goloma si je v slogu ameriških lig naziv najkoristnejšega igralca (MVP) prislužil 26-letni Repas, ki ga do doslej najboljšega strelskega dosežka v sezoni v prvi ligi loči le še gol.

Ali je tudi Maribor konkurenčen vodilnima, Celju in Olimpiji? »Kljub vsemu ima Olimpija najboljše igralce, Celjani pa delujejo bolje kot moštvo. Mi zaenkrat zaostajamo za preveč točk, toda ... Predvsem se moramo ukvarjati s seboj in svojo igro ter jo še izboljšati,« meni nekoč že reprezentant pri Srečku Katancu.