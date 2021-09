PSG odgovoril na napad iz Španije

Usmerite se na Real in Barcelono, ki iščeta pot do superlige

Predsednik španske lige Javier Tebas. FOTO: Susana Vera/Reuters

Vodstvo nogometnega kluba PSG je hitro odgovorilo na ostre besede, ki jih je pariškemu klubu in francoski nogometni ligi namenil, predsednik španske nogometne lige. Tebas je zatrdil, da je »najmanj tako nevaren za nogomet kot superliga«, ob tem pa je bil kritičen tudi do francoske lige, češ da ne bi smela dovoliti tovrstnih poslovnih praks, ki jih uveljavlja PSG.»PSG deluje kot liga legend upoštevaje leta nekaterih igralcev. Španska liga premore mlade nogometaše, kakršen je Vinicius. Problem PSG bomo rešili. Kar počne PSG, je nevarno za nogomet tako kot superliga. Španska liga bo rasla ne glede na odhodv Pariz. Borili se bomo proti državnim klubom, ki so enaki sovražniki kot superliga,« je razmišljal Tebas in dodal: »PSG samo za plače igralcev nameni 600 milijonov evrov letno, od TV pravic iz francoske lige pa prejme 70 milijonov.«Parižani so mu odgovorili v odprtem pismu za javnost, v katerem so zapisali podobne obtožbe v obratni smeri. Generalni sekretar PSGje bil oster. »Francoska liga, v nasprotju z vašo ligo, ni čakala do zadnjega s sprejetjem ukrepov, s katerimi bi zagotovila finančno disciplino klubov. Javno je znano, da nekateri španski klubi finančno ne bodo zmogli plačevati svojih obveznosti, ki so si jih nakopičili v zadnjih letih, ko ste le nemo opazovali to početje, da ne omenjam financiranja španskih klubov v zadnjem desetletju – tudi s strani države,« je zapisal Melero.V PSG so izpostavili tudi konkretne klube, predvseminin njuno obravnavo s strani španske lige, ter dodali, da prav omenjena kluba sodita med trojico – ob–, ki še vedno podpira propadli projekt superlige.»Presenečen sem, da ne usmerite svoje pozornosti na dva kluba v vaši ligi, ki še vedno iščeta načine za ustanovitev odpadniške lige in lige, ki želi odcepitev od španske lige in evropskega nogometa na splošno. Vabim vas torej, da začnete reševati domače težave, za katere ste odgovorni, in prenehate preusmerjati pozornost na druge,« je zapisal generalni sekretar PSG Victoriano Melero.