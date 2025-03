Simeone želi udariti Real tja, kjer najbolj boli

Kot John McClane v filmski seriji Umri pokončno se bodo Diego Simeone in njegovi borci iz Atletica z Janom Oblakom na čelu postavili po robu zvezdniški zasedbi madridskega Reala v najbolj vznemirljivem posladku osmine finala Uefine lige prvakov. Lahko ljudski klub premaga kraljevskega in mu prepreči osvojitev 16. naslova evropskega prvaka? Sodeč po zadnjih predstavah v španski ligi je odgovor pritrdilen, a na tej stopnji že igra vlogo tudi zgodovina, česar se zaveda tudi argentinski trener.

Da evropski »pedigre« šteje, je Simeone izkusil na lastni koži. V dobrem desetletju je moral kar štirikrat priznati premoč mestnemu tekmecu v ligi prvakov, tudi v finalih 2014 in 2016, obakrat po podaljšku. Leta 2017 je Real končal Atleticovo pot v polfinalu, leta 2015 pa v četrtfinalu. Atletico je trikrat osvojil pokal Uefe oziroma evropsko ligo in enkrat pokal pokalnih zmagovalcev, toda na nogometni Mt. Blanc se še ni povzpel, trikrat mu je zdrsnilo tik pod vrhom, ob omenjenih porazih z Realom tudi davnega leta 1974 z Bayernom.

LP_Boj Za Osmino Finala_marec25 PRAVA

Real je kralj Evrope, Barcelona kraljica s petimi lovorikami. Je Atletico lahko princ? »Real in Barcelona sta večja od Atletica zaradi njune zgodovine, mi si jo šele ustvarjamo in rastemo, kar je lepo. Vedno radi govorimo o zgodovini, ta obstaja in je ni mogoče izbrisati. Verjamem, da jo lahko pišemo tudi mi. Že v torek imamo lepo priložnost,« je razmišljal Simeone, ki ima svoje razloge za optimizem: »Zavedamo se svojih prednosti in želimo jih maksimalno izkoristiti ter Real udariti tam, kjer ga najbolj boli.«

Različni popotnici

Atletico je proti Realu nazadnje po rednem delu izgubil septembra 2022. Dvakrat je klonil po podaljšku v kraljevem pokalu in španskem superpokalu. Zadnje tri ligaške tekme so se končale z 1:1, tudi pred mesecem na štadionu Santiago Bernabeu, ki bo gostil nocojšnji dvoboj. Velika rivala sta sicer doslej odigrala 238 tekem, Real ima 116 zmag, Atletico 59. Njuni popotnici sta različni, Atletico je v soboto strl odpor Athletic Bilbaa (1:0), Real je klonil pri Betisu (1:2) in s prvega mesta padel na tretje za Barcelono in Atletico. Bitka za naslov bo še zelo pestra ...

Madridski Derbi V Ligi Prvakov

Toda Simeone, ki je v soboto hvalil kapetana Oblaka, zadnjega Slovenca med elito, pravi, da domača bitka ne bo imela nobenega vpliva na dveh evropskih tekmah. »Igramo proti velikemu tekmecu, ki ga zelo spoštujemo in oni spoštujejo nas. To je liga prvakov, vse naše prejšnje tekme so pozabljene. Za mesto Madrid je velika stvar, da se bosta srečala Real in Atletico, to bo pravi praznik,« napoveduje Simeone, ki je na klopi »rojiblancos« že od leta 2011 in ga je utrdil v družbi največjih. Zdaj sta njegova glavna asa v napadu Julian Alvarez in Antoine Griezmann, adut iz rokava pa Alexander Sørloth.

Petindvajsetletni Alvarez je v življenjski formi, proti Bilbau je dosegel že 21. gol v vseh tekmovanjih, odkar je prišel iz Manchester Cityja. »Zelo je še mlad. Še vedno ima prostor za napredek, če bo nadaljeval z razvojem, lahko doseže veliko. Ima veliko energije in želje,« ni želel rojaka preveč hvaliti 54-letni Simeone, ki svojo neusahljivo energijo prenaša na igralce med tekmami, zato se pogosto izvlečejo iz brezupnega položaja.

Vinicius Junior in Kylian Mbappe bosta glavna nevarnost za vrata Atletica. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Bellingham mora počivati

Če so »žimničarji« (colchoneros), kakršen je tudi njihov vzdevek, klub modrih ovratnikov, ki se morajo prebijati skozi življenje s trdim delom, in je njihova igra agresivna na robu incidenta, pa Los Blancos zastopajo plemstvo in gojijo atraktiven nogomet. Za Real ni dovolj, da zmaguje, zmagovati mora tudi lepo, o čemer lahko več povesta Jose Mourinho in Fabio Capello. Carlo Ancelotti pooseblja galantnost, kakršna pritiče belemu baletu. V napadu ima štiri »mušketirje«, ki so skupaj na tržišču vredni 640 milijonov evrov, precej več kot celotna Atleticova ekipa. A na današnji tekmi se bo moral znajti brez Juda Bellinghama, ki bo počival zaradi rumenih kartonov. Tako bodo za gole zadolženi Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Rodrygo.