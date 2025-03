Šeško na pragu premier league, toda Arsenal ima resnega tekmeca

Benjamin Šeško pri 21 letih preživlja najboljšo sezono v karieri. Za Leipzig je na 34 tekmah dosegel 17 golov, 10 v bundesligi, kar ga uvršča na deveto mesto. Radečan je za reprezentanco v ligi narodov v polno zadel štirikrat in bo glavni napadalni adut Matjaža Keka, ko se bo Slovenija konec meseca s Slovaško merila za obstanek v skupini B.

Štirikrat je zatresel mrežo tudi v ligi prvakov. Leipzig je sicer obtičal v ligaškem delu, a Šeškove njegove predstave niso ostale neopažene. Po poročanju časnika The Sun se je za njegove storitve najbolj ogrel Arsenal. Ekipa Mikela Artete se sooča z velikim pomanjkanjem napadalcev, poškodovani so Bukayo Saka, Gabriel Martinelli in Kai Havertz.

Šeško je sicer lani podaljšal pogodbo z Leipzigom do leta 2029, toda nemški klub bo po poročanju angleških medijev poleti aktiviral odkupno klavzulo v višini 80 milijonov evrov. Njegova cena na Transfermarktu je sicer 50 milijonov evrov.

Arsenal se sicer zanima tudi za Alexandra Isaka in Victorja Osimhena, a sta oba precej dražja od Šeška, Newcastle zahteva za Isaka kar 180 milijonov evrov.

Tuda »topničarji« bi utegnili imeti resne tekmece v boju za napadalca, ki bo 31. maja dopolnil 22 let. Zanimanje je med drugimi izrazil tudi Manchester United, ki bo pod Rubenom Amorimom močno prevetril ekipo, v kateri se nista znašla Rasmus Højlund in Joshua Zirkzee, Marcus Rashford pa je odšel na posojo v Aston Villo. Govori se, da bi Šeška rad v svoji ekipi videl tudi Tottenhamov trener Ange Postecoglou.