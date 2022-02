Putinov sodelavec zdaj vse vleče za nos

Ruski milijarder Roman Abramovič je sporočil, da prenaša skrbništvo in upravljanje angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja dobrodelni organizaciji kluba, je v sporočilu za javnost zapisal londonski klub. Potezo je sprejel v času naraščajočih sankcij Zahoda proti Rusiji po njenem napadu na Ukrajino. Aktualni evropski prvaki bodo odslej pod skrbništvom klubske dobrodelne organizacije. »V skoraj 20 letih kot lastnik Chelsea sem na svojo vlogo vedno gledal kot na vlogo skrbnika kluba, katerega naloga je, da smo čim bolj uspešni in da gradimo za prihodnost ter odigramo tudi pozitivno vlogo v širši skupnosti,« je v izjavi zapisal Abramovič, sicer bližnji poslovni sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Kot je dodal, je vse odločitve sprejemal v dobro kluba. »Še vedno sem zavezan tem vrednotam, zato danes Chelsea FC predajam v skrbništvo in upravljanje dobrodelne ustanove Chelsea,« je dodal. Rusija je od četrtkove invazije na Ukrajino pod vse večjim pritiskom Zahoda, ki je sprejel številne gospodarske sankcije in ukrepe za izolacijo ruskih odločevalcev in vplivnežev.