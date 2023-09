Racija na sodniškem oddelku, Barcelona naj bi podkupovala

Prostori španskega oddelka nogometnih sodnikov v Las Rozasu v bližini Madrida so bili dv četrtek predmet preiskave. To je odredilo sodišče, ki preiskuje sodniški škandal z domnevnimi podkupninami. V odmeven škandal z imenom Negreira naj bi bil vpleten tudi španski prvak Barcelona.

»Preiskovalno sodišče številka 1 v Barceloni je odredilo preiskavo sedeža tehničnega odbora sodnikov (CTA) v okviru preiskave sumljivih izplačil denarja katalonskega kluba Joseju Marii Enriquezu Negreiri, nekdanjemu visokemu uradniku španskih sodnikov,« je v sporočilu za javnost navedlo višje katalonsko pravosodno sodišče.

Civilna garda, odgovorna za preiskavo v prostorih CTA, ki se nahajajo v okviru nogometne zveze v Las Rozasu blizu Madrida, je potrdila, da preiskava še poteka in da aretacij za zdaj ni v načrtu.

Špansko tožilstvo je spomladi 2022 odprlo preiskavo glede izplačil Barcelone podjetju nekdanjega vodje sodnikov. Zaradi suma korupcije so tožilci pod lupo vzeli tako Barcelono kot tudi njena nekdanja predsednika Josepa Mario Bartomeuja in Sandra Rosella ter Negreiro. Tožilstvo preverja motiv in okvir teh izplačil denarja.

Tožilci sumijo, da je klub med letoma 2001 in 2018 plačal milijone evrov podjetju Negreire, nekdanjemu podpredsedniku sodniškega odbora španskega nogometa, da bi poskušal vplivati na sodniške odločitve.

Pri Barceloni so zanikali obtožbe in konflikt interesov. Katalonski klub je dejal, da je plačal za tehnična poročila o sodnikih, vendar nikoli ni poskušal vplivati na njihove odločitve na tekmah v španski ligi.