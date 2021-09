Radovedneži in ovce poskrbeli za selitev Ronalda

Na začetku so bili prijatelji

Luksuzno posestvo, ki se razteza na skoraj 10.000 kvadratnih metrih, je zain njegovo ekipo varnostnikov predstavljalo prevelik varnostni zalogaj, saj se je zaradi bližine glavne ceste lahka tarča radovednežev, ki so se tja zgrinjali iz dneva v dan.Angleški mediji poročajo, da se zvezdnik Manchester Uniteda ni preselil zgolj zaradi varnosti, temveč tudi zaradi ovc, ki so motile njegov spanec.»Njihovo blejanje v zgodnjih jutranjih urah je zmotilo portugalskega zvezdnika, že pa je znano, kakšen pomen pripisuje počitku,« je zapisal madridski športni dnevnik AS. Ronaldo se je s podeželja z družino zdaj preselil v novo vilo v Cheshiru, ki leži bližje Manchestru, a je bolj skrita pred očmi javnosti in ovčjimi glasilkami.»Kdo pravi, da v Manchestru ni sonca?« je še pred dnevi navdušen na instagramu zapisal Ronaldo, ki je s partnericoin otroki vidno užival v prednostih podeželskega življenja. Rodriguezova je otroke popeljala tudi na sprehod z ovcami, ki pa so se na koncu izkazale za vse prej kot dobrodošle sosede.Ronaldovi bodo zdaj živeli v podobno luksuzni vili, ki ima tako kot njihovo bivše domovanje – vrednost katerega so mediji ocenili na več kot sedem milijonov evrov – sedem spalnic, bazen, kinodvorano in garažo za štiri avtomobile, poleg tega pa je ves čas pod budnim nadzorom kamer oziroma varnostne službe.Ronalda se je na družbenih omrežjih nemudoma lotil nekdanji soigralec. »Ne skrbi, brat Cristiano, moje ovce peljem daleč stran od tvojega doma,« je zapisal upokojeni francoski branilec.