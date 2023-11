Ramos dosegel jubilejni 10.000 gol v ligi prvakov

Nogometaši Arsenala in PSV Eindhovna so si po današnjih tekmah drugega dne petega kola lige prvakov zagotovili nastop v osmini finala, v torek pa že Atletico Madrid Jana Oblaka, Lazio, Dortmund in Barcelona. Na tekmi med Sevillo in PSV Eindhovnom (2:3) je Sergio Ramos za poražene gostitelje dosegel že 10.000 gol v zgodovini tega tekmovanja.

V skupini A je Galatasaray pred svojimi vročekrvnimi navijači zaostajal, na koncu pa iztržil neodločen izid 3:3 z Manchester Unitedom. »Rdeči vragi« so nizali nevarne napade v zadnjih 20 minutah, ki pa niso prinesli zmage. Pred zaključkom dramatične tekme je Manchester United dvakrat zapravil vodstvo z dvema goloma razlike. Točka je bila boljši izkupiček za Turke, ki bodo imeli v zadnjem kolu usodo v svojih rokah pred gostovanjem na Danskem.

Za Bayernom iz Münchna, ki je že kar nekaj časa zmagovalec skupine, imajo vse preostale tri ekipe možnost napredovanja, v najslabšem položaju so na zadnjem mestu Otočani. Bavarskem so se namreč z igralci Københavna razšli brez zadetkov.

Jude Bellingham se je znova vpisal med strelce. FOTO: Juan Medina/Reuters

Podobno kot v skupini A sta tudi v skupini B najprej igrala Sevilla in PSV Eindhoven, potem je bil na vrsti drugi dvoboj. Španski gostitelji so vodili z 2:0 do 68. minute. Za 1:0 je najprej z jubilejnim golom v ligi prvakov v 24. minuti zadel Ramos. PSV je v nadaljevanju prišel do popolnega preobrata za nadaljevanje lige prvakov, ko je Pepe v 92. minuti zadel za 3:2.

Arsenal je do dvanajste točke prišel po visoki zmagi nas Lensom, bilo je kar 6:0, pet golov je v francosko mrežo padlo v prvem polčasu, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka in Gabriel Martinelli pa so zadeli v prvih 27. minutah.

Real Madrid, ki si je že zagotovil prvo mesto, je s 4:2 (2:1) premagal Napoli, ki ima na drugem mestu sedem točk, tri več od tretje Brage. Z njo se bo v zadnjem kolu pomeril doma v Neaplju. Braga je doma zapravila priložnost, da bi se še bolj približala Napoliju, saj je le remizirala z Unionom Berlinom.

V skupina D sta se obe tekmi razpletli z neodločenima izidoma, po katerih sta do enajstih točk in nedosegljivih prednosti pred tekmecema prišla Real Sociedad doma proti Salzburgu (0:0) in Inter v gosteh pri Benfici (3:3).