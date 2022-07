Raphinha zadel proti Realu, debi Lewandowskega v dresu Barcelone

Nogometaši španskega velikana Barcelone so v okviru priprav na novo sezono na turneji po Združenih državah Amerike odigrali četrti clasico v zgodovini zunaj Španije proti Real Madridu. V Las Vegasu so Katalonci z zadetkom nove okrepitve Raphinhe v 27. minuti z 1:0 premagali evropskega in španskega prvaka.

Raphinha, ki se je blaugrani pridružil v začetku meseca iz angleškega Leedsa, je bil mož odločitve pred 65.000 gledalci na stadionu Allegiant, domovanju ekipe NFL Las Vegas Raiders.

Robert Lewandowski je odigral prvi polčas. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Brazilec je prestregel slabo podajo Realovega Ederja Militaa in po enem dotiku žoge z levico premagal vratarja belih, Thibauta Courtoisa. Katalonci so si ustvarili več strelskih priložnosti, a jim po zaslugi Courtoisa ni uspelo povišati izida.

Prvič se je v novem dresu predstavil tudi Poljak Robert Lewandowski, ki je ta mesec zapustil Bayern, vendar se ob prvencu ni vpisal med strelce. Ob polčasu ga je, kot dogovorjeno, zamenjal Pierre-Emerick Aubameyang, ki je imel dve minuti po vstopu v igro lepo priložnost, a je z glavo za malo zgrešil.

Thibaut Courtois je znova blestel v vratih Reala. FOTO: Stephen R. Sylvanie/USA Today Sports

Real Madrid bo ameriško turnejo nadaljeval v torek s tekmo proti mehiški Americi v San Franciscu, Barcelono pa isti večer v Dallasu čaka dvoboj z italijanskim velikanom Juventusom.