Rasistični vzkliki v Fazaneriji

Obračun med Muro in Koprom, ki se je v sklopu 29. kroga 1. SNL ob zanimivi predstavi končal z zmago Primorcev z 2:1, je imel tudi rasistične izpade nekaterih pristašev Mure. Na to so se že odzvali v soboškem klubu in dejanje obžalovali in obsodili. V 69. minuti, ko je Koper prek Ivana Novoselca povedel z 1:0, je gostujoči napadalec Lamin Colley zadetek proslavil pred Murinimi navijači, nakar so se nekateri rasistično odzvali. Pri Kopru vzklikov niso preslišali, a tega niso hoteli obešati na veliki zvon.

Zato pa so se na neprimerno vedenje odzvali v domačem kolektivu. »V 69. minuti srečanja je ob zadetku Koprčanov prišlo do dogodka, ki ga v klubu globoko obžalujemo, strogo obsojamo in se od njega distanciramo. Po vodilnem zadetku gostov je bilo s tribune slišati posamezne neprimerne vzklike, ki so naleteli na neodobravanje tudi s strani drugih Murinih navijačev in so bili hitro utišani. Takšen odziv, čeprav je bil predhodno sprovociran s strani nogometaša Kopra, ni primeren in je vreden vsakršnega obsojanja,« so zapisali pri Muri.

Dodali so, da si prizadevajo, da že v kali zatrejo kakršno koli zaničevanje na rasni, verski, spolni ali etnični osnovi in želijo si, da bi tako ravnali tudi drugi. »Žal smo tudi sami, tako klub kot navijači, že zadnjih trideset let podvrženi zaničevanju predvsem na etnični osnovi, zato se dobro zavedamo, kako neprimerni so tovrstni vzkliki,« so še zapisali na svoji spletni strani. »Tako NŠ Mura kot Murska Sobota in Prekmurje so povezovalni člen vseh religij, narodnosti in ras, ki v sožitju bivajo že stoletja, in verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje. Tudi zato ponavljamo, da v Fazaneriji nikoli ni bilo in ne bo prostora za nestrpnost - v kakršni koli obliki!« so zaključili v soboškem klubu, ki brani naslov prvaka.