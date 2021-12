Razigrana Atalanta, Juventusu je odleglo

Petnajsti krog italijanske nogometne lige je odprl slovensko obarvan dvoboj Atalante Josipa Iličića in Venezie Domna Črnigoja. S 4:0 ga je dobila prva. Zadnjeuvrščena Salernitana Vida Belca je zvečer proti Juventusu izgubila z 0:2.

Četrtouvrščena Atalanta, ta se znova vse bolj utrjuje na mestih, ki prinašajo igranje v ligi prvakov v prihodnji sezoni, je proti Benečanom vpisala zanesljivo zmago, četrto zaporedno.

Junak tekme je bil Mario Pašalić, ki je prispeval tri gole, zadel je v sedmi, 12. in 67. minuti. Pri prvem golu je podal Iličić, ki je igral do 77. minute, pri dveh pa Luis Muriel. Med strelce se je vpisal tudi Teun Koopmeiners v 57. minuti.

Salernitana je na domači tekmi proti Juventusu, ki je povsem prevladoval, izgubila, potem ko sta za Torinčane zadela Paulo Dybala v 21. in Alvaro Morata v 70. minuti. Gosti so imeli v sodniškem dodatku na voljo še najstrožjo kazen, a je Dybala z bele pike žogo poslal čez gol.

Fiorentina je premagala Sampdorio s 3:1, pri zmagovalcih je enega izmed golov prispeval tudi srbski napadalec Dušan Vlahović, z 12 goli prvi strelec elitne italijanske lige.

Na zadnji današnji tekmi sta se Verona in Cagliari razšla z 0:0.

V sredo bo ob 18.30 Bologna gostila Romo, Inter Samirja Handanovića pa Spezio. Ob 20.45 bodo igrali še Genoa in drugouvrščeni Milan ter Sasuolo in vodilni Napoli.

Krog bodo v četrtek končali Lazio in Udinese (18.30) ter Torino in Empoli Petra Stojanovića in Lea Štulca (20.45).