Razigrana Iličić in Zajc drug proti drugemu

Josip Iličić je novo leto začel v mojstrskem slogu.



Kekovo pozorno spremljanje

Kitajec zahteva več

Miha Zajc se prebuja.

Antonio Conte je izgubil zadnji derbi v Torinu.

FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Po sedmih letih na vrhu

Največji angleški derbi na Anfieldu med prvakom Liverpoolom in vodilnim na lestvici Manchester Unitedom bo le prvo veliko dejanje nedeljskega paketa tekem v tujih prvenstvih. Z rdeče-vražjega dvoboja se bodo oči televizijskih gledalcev preusmerjale na slovenskega v Italiji, kjer boin Atalanto izzvalz Genoo, zadnjo besedo pa bo imelo večerno soočenje Interja in Juventusa.Najprej o slovenskem dvoboju, v katerem bi lahko na svoj račun prišel tudi selektor. Navzven ni veliko neznank, 32-letni Iličić je profesor, 26-letni Zajc še učenec. Prvi je v Italiji virtuoz, ki ga častijo od Neaplja do Vidma, drugi se počasi vrača tja, kjer je nekoč že bil, ko je iz Empolija prestopil k Fenerbahčeju: vznemirljiv in nepredvidljiv nogometaš, ki lahko iz nič naredi veliko. V prejšnjem kolu sta oba zablestela, Iličić z golom in asistencama, Zajc s prvim golom v sezoni in odlično igro, ki je Genoo dvignila iz serie B.Kekova pozornost bo usmerjena v vsaj dvojno neznanko. Bi lahko Iličićevega reprezentančnega naslednika upodabljal prav Zajc? Oziroma: sta dva tako izstopajoča posameznika z nepredvidljivostjo v igralskih potezah in individualnimi vložki lahko dvojec, ki bi Slovenijo popeljal proti Katarju 2022? Zakaj ne bi že v prvem velikem kvalifikacijskem izzivu za mundial, marčevskim (24.) proti zvezdniški Hrvaški, razkril ne le svojo združljivost na igrišču, temveč tudi potencial slovenske reprezentance.Na italijanskem ligaškem bojišču sta vlogi jasno opredeljeni. Atalanta je kandidat za »scudetto« (na 5. mestu s tekmo manj zaostaja za vodilnim Milanom za devet točk), Genoa bo bila bitko za obstanek; na 17. mestu ima dve točki več od Torina in Parme. Moštvo iz Bergama iz ozadja čaka na spodrsljaje favoriziranih moštev iz nogometnih metropol Milana, Torina in Rima.Nedeljski italijanski derbi na San Siru lahko prinese veliko zadovoljstva tudi v tabor iz Bergama. Ali vodilnih rdeče-črnih, ki bodo šele v ponedeljek na Sardiniji odigrali tekmo 18. kola. Razplet brez zmagovalca je tisti, na katerega upajo v Iličićevem taboru, a takšen bi najbrž bil sprejemljiv tudi zain njegovega trenerskega tekmecaPrvi uradni derbi davnega leta 1909 in zadnji lanskega marca sta se končala z zmago z 2:0 črno-belih iz Torina, ki so tudi sicer veliko uspešnejši. Kar 84 zmag imajo v 174 ligaških dvobojih, medtem ko bo Inter poskušal doseči 47. zmago nad tekmeci, ki v zadnjih devetih (šampionskih) letih izgledajo morda najbolj ranljivo.Pirlo se prvič sooča s samostojno trenersko izkušnjo na najvišji ravni, povrhu ima zahtevno nalogo pri pomlajevanju moštva. Todaje pri 35 letih še vedno najvidnejši mladenič na igrišču. Interjev trener Conte je motiviran, pri Juventusu je trenersko odrastel, a se s staro damo ne ljubi.Pri Interju se mu vseskozi maje stolček, ker se rezultatsko nikamor ne premakne kljub velikim vložkom. Kitajski lastnik klubaod najbolje plačanega trenerja v Italiji pričakuje več kot le boj za vrh, še posebej, ker je Inter v ligi prvakov končal svojo pot že v skupinskem delu tekmovanja.Liverpool 19, Manchester United 20. Toliko naslovov angleškega prvaka imata največja kluba na Otoku, ki se bosta na Anfieldu pomerila v nekoliko drugačnih vlogah, kot je pričakovala večina. Branilec naslova Liverpool zaostaja za tri točke za vodilnim Man Utd, ki je bil zadnjič na vrhu premier league pred sedmimi leti.je naposled uglasil vražjo zasedbo, ki razbremenjena po predčasnem slovesu od lige prvakov vse sile usmerja v boj za 21. šampionsko zvezdico.Norvežanov nemški tekmecje v večjih težavah pred 175. zahodno-severnim derbijem (57 zmag Liverpooola, 68 Man Utd). Osrednji branilciinso poškodovani. Prav proti Man Utd bo Klopp dvestotič vodil Liverpool v PL. Proslavil je 127 zmag, več jih je na prvih 200 tekmah dosegel le–137.Še na dva derbija zunaj petih največjih lig velja opozoriti. Na turškega v Istanbulu, kjer bo Bešiktaš gostil Galatasaray, in nizozemskega med vodilnim Ajaxom in drugouvrščenim Feyenoordom, ki je v evropski ligi pogorel v konkurenci z zagrebškim Dinamom in koroškim WAC iz Volšperka, pri katerem gole zabija v minuli sezoni najboljši strelec 1. SNL