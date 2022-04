Rdeči vragi v nebesih, Alex Ferguson omenjal hudiča

V nadaljevanju preberite:

Manchester United je v finalu nogometne lige prvakov, takrat pokala državnih prvakov, v sezoni 1967/68 prikazal eno najboljših finalnih predstav elitnega klubskega tekmovanja na stari celini. V Londonu je Benfica padla s 4:1 po podaljških. Rdeči vragi so zadeli trikrat v razmaku sedmih minut podaljšane igre, tudi legendarni Bobby Charlton in »poredni fant« George Best. Če že finale z Wembleyja velja za lepotico, kaj potem reči za tistega 26. maja 1999 na štadionu Camp Nou v Barceloni?