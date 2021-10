Rdečim vragom po letih razočaranj že zvoni rdeči alarm

74 tekem sta že odigrali sosedi, po številu zmag so v prednosti Belgijci (30:25)

Ferran Torres je sinoči v prvem polčasu dosegel dva gola za zmago Španije proti Italiji z 2:1 v Milanu. Za Italijane, ki so bili od 42. minute brez izključenega Leonarda Bonuccija, je zadetek dosegel Lorenzo Pellegrini. FOTO: Franck Fife/AFP

Deschamps pričakuje boj

Morebitni začetni enajsterici, Belgija (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer (Boyata), Vertonghen; Foket, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco (E. Hazard); Lukaku; Francija (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Veretout, Tchouameni, Pogba; Griezmann, Mbappe, Benzema.

Njun spopad na predzadnji stopnički svetovnega prvenstva v Rusiji je predstavljal pregovorni finale pred finalom. Belgijska zlata generacija pa je spet potegnila kratko. To bo ena njenih zadnjih priložnosti za lovoriko. Talentirana belgijska izbrana vrsta je spet le dve tekmi oddaljena od osvojitve prvega naslova. Čeprav v deželi rdečih vragov seveda vneto pričakujejo katero od največjih lovorik, bi zmaga v ligi narodov vsaj malce pogasila nezadovoljstvo z zadnjih prvenstev.Na letošnjem euru je bila v četrtfinalu usodna kasnejša zmagovalka Italija, pred bolečim porazom s Francijo v polfinalu zadnjega mundiala pa je Belgijce v četrtfinalu eura 2016 šokiral Wales. Selektor, ki so ga v zadnjih tednih povezovali s klopjo Barcelone, je z varovanci stkal posebno vez, a vprašanje je, koliko priložnosti zlata generacija (zaenkrat je po zaslugi 3. mesta na zadnjem SP zgolj bronasta) še ima.»Lige narodov ne moreš primerjati z evropskim ali svetovnim prvenstvom, a to je naslov, za katerega se merijo le štiri velike države. Če nam uspe, bi to bil kronski dosežek za to ekipo,« je pred dvobojem v prestolnici Piemonta povedal belgijski vezistBelgijci so tik pred dvobojem ostali brez poškodovanega levega bočnega nogometaša, branilecje prebolel covid-19, a bo nared za tekmo. Potem, ko so mu poškodbe pokvarile zadnji sezoni, se bo želel pod žarometi dokazati tudi zvezdnik madridskega Reala, ki bi lahko od prve minute združil moči z bratomTudi Francozi se morajo odkupiti za nekaj razočaranj v letošnjem letu. V vlogi prvih favoritov eura so po dramatičnem preobratu in enajstmetrovkah izpadli že v osmini finala proti Švici, sledila sta še remija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo z Bosno in Hercegovino ter Ukrajino.»To bo boj – telesno, tehnično, taktično. A med nami je dovolj spoštovanja. Rivalstvo je takšno kot med Italijani in Španci, delimo si mejo,« je dejal francoski selektor, ki je pet let preživel v dresu Juventusa in ga eno sezono tudi vodil kot trener. Zaradi okužbe z novim koronavirusom bo na sredini igrišča manjkal