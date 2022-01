Real je po zanesljivi zmagi nad Valencio pobegnil za osem točk

Nogometaši Barcelone so 20. kolu španskega prvenstva v gosteh remizirali z Granado z 1:1 in ostali na šestem mestu ligaške razpredelnice. Na vrhu je še naprej Real Madrid, ki je z zmago proti Valencii s 4:1 povišal prednost pred Sevillo na osem točk, le da so Andaluzijci odigrali dve tekmi manj.

Barcelona je zamudila priložnost za skok na mesta, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastop v ligi prvakov. Edini zadetek zanjo je dosegel Nizozemec Luuk de Jong v 57. minuti. Isti igralec je v deseti minuti že zatresel mrežo, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen po ogledu v sobi za VAR. Katalonci so od 80. minute igrali brez izključenega Gavija, pritisk domačih pa se je obrestoval v 89. minuti, ko je po odbiti žogi po kotu z levico neubranljivo zadel Antonio Puertas.

Karim Benzema pri 301 golu

Zaostanek varovancev Xavija Hernandeza za večnimi rivali in vodilno ekipo španskega prvenstva Realom iz Madrida (49 točk) zdaj znaša velikih 17 točk, potem ko so kraljevi doma premagali Valencio s 4:1. Edini zadetek v prvem polčasu je v 43. minuti dosegel Karim Benzema iz enajstmetrovke po prekršku nad Casemirom. To je bil 300. zadetek za Francoza, ki je na četrtem mestu večne lestvice strelcev pri Madridčanih. Na vrhu je Cristiano Ronaldo s 451 goli.

V drugem polčasu je prednost povišal Vinicius Junior v 52. minuti po zmedi v kazenskem prostoru netopirjev. Vinicius je nato dosegel še drugi gol na tekmi, ko je v prazno mrežo pospravil žogo po obrambi Jasperja Cillessena. Gol za 3:1 je zabil Goncalo Guedes, potem ko mu je najprej Thibaut Courtois ubranil najstrožjo kazen, a je Portugalec z glavo pospravil žogo za hrbet belgijskega čuvaja mreže. Končni izid je postavil Benzema.

Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka se bo v nedeljo doma pomeril z vročim Villarrealom, ki je nanizal štiri zaporedne zmage.