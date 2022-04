Real Madrid petintridesetič prvak Španije

Nogometaši Real Madrida so štiri kola pred koncem španskega prvenstva postali državni prvaki. To je njihov 35. naslov v la ligi, četrti v zadnjih petnajstih letih. V 34. kolu so na domačem stadionu premagali Espanyol s 4:0. Real Madrid ima na vrhu razpredelnice 81 točk, 17 več od drugouvrščene Seville in še točko več od Barcelone na tretjem mestu. V boju za preostala tri mesta, ki vodijo v ligo prvakov v prihodnji sezoni, so še Atletico Madrid, Betis in Real Sociedad. Za Real Madrid je to osmi naslov v domačem prvenstvu v tem stoletju (2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20) in prvi po 2007, ki ga je lahko proslavil pred domačo publiko na Santiago Bernabeuju.

Trener Carlo Ancelotti je danes odpočil večino glavnih adutov, saj ga v sredo čaka povratna tekma polfinale lige prvakov proti Manchester Ciytju. Uvodna zadetka je dosegel Rodrygo (33., 43.), tretjega je zabil Marco Asensio (55.), zadnjega pa Karim Benzema (81.). Pokal za zmagovalca la lige je dvignil kapetan Marcelo, ki je danes postal igralec Real Madrida z največ osvojenimi lovorikami. S štiriindvajseto je prehitel legendarnega Francisca Genta, ki je bil član kraljevega kluba od 1953 do 1971 in ki je umrl letos januarja.

V zgodovino se je danes zapisal tudi italijanski strateg Carlo Ancelotti, ki je postal prvi trener z državnimi naslovi v vseh petih najmočnejših evropskih ligah. Z AC Milanom je slavil 2003/04, s Chelseajem 2009/10, s pariškim Saint-Germainom 2012/13 in Bayern Münchnom 2016/17.

Izidi 34. kola:

petek:

Sevilla - Cadiz 1:1 (1:0)

sobota:

Alaves : Villarreal 2:1 (2:0)

Real Madrid : Espanyol 4:0 (2:0)

18.30 Valencia - Levante

21.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

nedelja:

14.00 Elche - Osasuna

16.15 Granada - Celta Vigo

18.30 Rayo Vallecano - Real Sociedad

21.00 Barcelona - Mallorca

ponedeljek: 21.00 Getafe - Betis