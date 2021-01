Real z zmago nad Alavesom prekinil niz razočaranj

Bettoni se je pred menjavami posvetoval z Zidanom

Aktualni španski prvak Real Madrid je v 20. kolu državnega prvenstva prepričljivo premagal Alaves s 4:1 in končal niz treh velikih razočaranj.Madridčani so na gostovanju nujno potrebovali zmago, saj so na zadnji ligaški tekmi le remizirali z Osasuno, nato pa predčasno izpadli tako iz superpokalnega kot pokalnega tekmovanja.Branilci naslova so zmago dosegli pod vodstvom pomočnika trenerja, ki je nadomeščal obolelegaNogometaši Reala so zmagovalca odločili že v prvem polčasu. Strelski pohod se je začel v 15. minuti z golom, v 41. minuti je neubranljivo zadel, v prvi minuti sodniškega dodatka pa šeAlaves je v 59. minuti znižal izid prek, končni izid pa je v 70. minuti s svojim drugim golom postavil Benzema.Real je na drugem mestu prvenstvene lestvice, štiri točke za mestnim tekmecem Atleticom, ki pa ima tudi dve tekmi manj.Trener Reala David Bettoni je med tekmo večkrat uporabil telefon, kar so kamere seveda ujele. Začasni strateg Madridčanov je priznal, da je govoril z Zidanom.»Pred vsako menjavo sem se posvetoval z njim, saj je on šef. Zasluženo smo zmagali in Zidane je bil zadovoljen tako s tekmo kot z odnosom igralcev. Naročil mi je, naj jim čestitam,« je pojasnil Bettoni.