Evropa? Realnost Olimpije boj s Ferci in Radomljani

Kakšen je položaj Olimpije po domačem porazu s Slovanom? Moštvo iz Bratislave je zasluženo zmagalo v Stožicah, četudi ni pokazalo kdo ve koliko pravega nogometa. Ne gre toliko za razliko v proračunih, prej za neposrečeno izbiro kadrov. Posavec in Lucas sta delovala kot drugoligaška igralca – nerodno, nespretno in nenogometno.

Kakšna je trenutna realnost zeleno-belih in zakaj? Kakšni vlogi sta imela sinoči Vladimir Weiss mlajši in starejši in kakšno tradicijo sta (ne)uspešno prekinila? Kaj sledi za Olimpijo? Več v komentarju.