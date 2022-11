Realov otrok si je vselej želel Barcelone

Nogometno kariero je od otroštva gradil pri madridskemu Realu, toda Marcos Alonso je bil po srcu vselej bliže Barceloni. Tako je letošnja poletna okrepitev katalonskega velikana razkrila v pogovoru za športni dnevnik Sport.

»V svoji karieri sem si vedno želel skleniti pogodbo za Barcelono. To je bil moj kluba že od otroštva,« je Alonso pojasnil v intervjuju za Sport. Povedal je, da je šel nerad k Realu, kjer je bil dve sezoni v članskem B moštvu (Real Castilla), medtem ko je za prvo in pod taktirko čilskega trenerja Manuela Pellegrinija zbral le en nastop.

»Real je bil takrat najboljša izbira za moj razvoj,« je priznal občasni španski reprezentant in kandidat za letošnji mundial v Katarju, preden je leta 2010 zapustil Španijo ter odšel v Anglijo k Boltonu. Na otoku je igral za tri klube (še Sunderland in Chelsea), vmes pa je bil še tri leta član Fiorentine. Kot zanimivost je omenil, da vseh letih, ki jih je preživel v Angliji, nikoli ni okusil tamkajšnje najbolj priljubljene jedi ocvrte ribe in krompirčka – »fish and chips«.