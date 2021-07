Realova posadka končala z eurom

S slovesom Belgije od evropskega prvenstva v nogometu je brez enega samega nogometaša v zaključnih tekmah ostal najslavnejši klub na svetu Real Madrid.



Belgijca, vratar Thibaut Courtois in napadalec Eden Hazard, ki je sicer zaradi poškodbe izpustil četrtfinalni dvoboj proti Italiji, sta bila zadnja Realova Mohikanca na Euru. Že prej so se na počitnice odpravili Karim Benzema, Raphael Varane, Luka Modrić, David Alaba, Toni Kroos in Gareth Bale.



Španci so sicer še vedno v bitki za naslov prvaka, a zanj se bodo potegovali brez igralcev iz kraljevskega kluba. Selektor Luis Enrique v 26-člansko zasedbo namreč ni poklical niti enega nogometaša iz tabora madridskih belih.

