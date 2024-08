Režiser Yamal in neustavljivi Raphinha sta Katalonijo dvignila na noge

Navijači Barcelone so imeli pred začetkom sezone kar nekaj skrbi, finančne težave so še vedno v ospredju poslovanja kluba, ki se je zato moral posloviti od Ilkayja Gündogana, a se vsaj zaenkrat zdi, da se je stava na domače mladeniče obrestovala. Že v minuli sezoni je Barca pokazala nekaj fantastičnih tekem, v to kategorijo sodi tudi zmaga s 7:0 proti Valladolidu.

Napad blaugrane je bil neustavljiv, že v 24 minuti je bilo po zadetkih Raphinhe in Roberta Lewandowskega (podala sta domača najstnika Pau Cubarsi in Lamine Yamal) 2:0 in na s soncem obsijanem olimpijskem štadionu dvoma o zmagovalcu ni bilo več. A katalonski stroj se ni ustavil, Valladolid so prerešetali z vseh strani, zadel je tudi prišlek iz Leipziga Dani Olmo, za čudovito akcijo pa sta poskrbela Yamal in Raphinja ob petem zadetku na tekmi.

Yamal je žogo izpred svojega kazenskega prostora pripeljal na polovico nasprotnika, nato pa lepo videl vtekajočega Brazilca in ga zaposlil s filigransko odmerjeno podajo, Raphinha pa je svoj hat-trick dopolnil s strelom pod vratarjem. Valladolid res ni nasprotnik najvišje ravni, a navijači Kataloncev vendarle ne skrivajo optimizma in zaupanja v jedro ekipe, vzgojene v domači La Masii.