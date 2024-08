Lamine Yamal dočakal pozitivno novico

Mounirja Nasraouija, očeta 17-letnega španskega nogometnega zvezdnika Lamina Yamala, ki so ga v okolici Barcelone v sredo zvečer zabodli, so odpustili iz bolnišnice. Nasraouija so večkrat zabodli na parkirišču v kraju Mataro pri Barceloni po prepiru z nekaj moškimi, ko je bil na sprehodu s psom.

Napad se je zgodil v soseski Rocafonda v kraju Mataro, približno 30 kilometrov severno od Barcelone, kjer je Yamal odraščal in kjer še vedno živita njegov oče in babica. Policija je prijela štiri osebe, povezane z napadom, ena je ostala v priporu, ostale so ob plačilu varščine izpustili na prostost. Sedemnajstletni igralec proslavlja gole tako, da z rokami pokaže številko 304, kar se nanaša na poštno številko katalonskega kraja, kjer je odraščal. Ko je pri 15 letih debitiral v ekipi Barcelone, se je Yamal hitro povzpel med elito in bil to poletje ključen v španski zasedbi pri osvajanju naslova evropskih prvakov v Nemčiji. Španija je v finalu z 2:1 premagala Anglijo.

Nogometaš s polnim imenom Lamine Yamal Nasraoui Ebana se je rodil staršema priseljencema, očetu Mounirju Nasraouiju in mami Sheili Ebana 13. julija 2007. Njegova mama je iz Ekvatorialne Gvineje, medtem ko oče prihaja iz Maroka. Par se je spoznal po prihodu v Španijo. Starša sta se pozneje razšla.