Robertson po zgodovinskem porazu: Ne moremo se zanašati na preteklost

Chelsea izkoristil svojo priložnost

Na stadionu Anfield se je včeraj pisala zgodovina. A ne takšna, kakršno bi si želeli navijači Liverpoola, saj so njihovi ljubljenci izgubili proti Chelseaju z 0:1.To je bil zgodovinski poraz aktualnih prvakov, saj so sploh prvič od svojega nastanka izgubili pet zaporednih domačih ligaških tekem.Liverpoolčani nikakor ne najdejo poti iz krize in so nazadovali na sedmo mesto, za vodilnim Manchester Cityjem pa zaostajajo za velikih 22 točk.Na derbiju Liverpoola in Chelseaja je edini gol dosegel, ki je v 42. minuti natančno zadel z roba kazenskega prostora.Trener Liverpoolani bil nezadovoljen z igro svojih varovancev, ki so na nasprotnikova vrata sprožili le en strel: »Čudno bi bilo, če bi nadigrali Chelsea. A bili smo v igri. Nadležno je, ker moram vedno govoriti o istih stvareh. Težko je, a prebiti se moramo skozi to. Bila je tesna tekma. Prisilili smo jih v napake in tudi oni nas. Nasprotniki so izkoristili eno od svojih priložnosti, mi pa svojih ne,« je tekmo ocenil nemški trener.Domači branilecje dejal, da mora njegova ekipa pozabiti na dosežek iz pretekle sezone, ko je naslov osvojila z 18 točkami naskoka: »Pretekla sezona je končana. V tej nismo niti približno tam, kjer bi Liverpool moral biti. Tonemo vse globje. Ne moremo se zanašati na preteklost.«