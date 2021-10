Rojaki sporočajo Neymarju: Tudi umrli bi, če bi vedeli, da boš igral v nebesih

»Želimo si, da je z nami še veliko let. A težko je razmišljati o tem, kaj je v posameznikovi glavi. Včasih so ljudje pod ogromnim pritiskom. Ne le Neymar, tudi Messi in Cristiano Ronaldo. Je eden najboljših Brazilcev vseh časov,« je dejal vezist reprezentance Fred.

Neymar je pred dnevi odmevno dejal, da ne ve, če se bo lahko psihično spopadel še z enim velikim turnirjem, branilec Thiago Silva, ki velja za dobrega prijatelja, pa je menil, da je pritisk nad Neymarjem neupravičeno visok, potem ko se je zaradi slabe predstave ob remiju brez golov s Kolumbijo spet znašel na udaru kritik.

»V veliki meri pozabljamo stvari, ki so mu uspele na zelenici, in se preveč osredotočamo na stvari, ki so nepomembne. Zelo veliko pritiska daje sam nase. Upam, da ne bo izgubil veselja, saj je super poseben fant. Ko je srečen in počne tisto, kar mu je všeč, lahko vedno pokaže izvrstne predstave in igra tako dobro kot je vedno igral. To je za ekipo bolje,« je pred tekmo z Urugvajem v kvalifikacijah za SP 2022 menil Silva.

Silva, s katerim si je Neymar delil slačilnico pri Paris Saint-Germainu, je sicer odigral 100. tekmo v dresu z državnim grbom, a bolj kot dosežek nekdanjega kapetana izbrane vrste seveda odmevajo besede osem let mlajšega rojaka, ki ga je Silva podprl tudi na instagramu.

Na tekmi s Kolumbijo neprepoznaven

»Če kdaj potrebuješ nekoga, da bo močan zate, bom vedno tu! Družina Silva te ima rada,« je skupni fotografiji, na kateri se objemata, pripisal Silva. Poškodovani napadalec Evertona Richarlison, ki je odsoten zaradi poškodbe kolena, je tvitnil fotografijo transparenta navijačev v Manausu, kjer bo Brazilija gostila četrtkov obračun. Pisalo je: »Neymar, če bi igral v nebesih, bi umrl, da bi te lahko gledal.«

Za Neymarjem je sicer precej zadržan začetek sezone v vrstah Paris Saint-Germaina, kjer je po štirih letih spet združi moči z nekdanjim soigralcem iz Barcelone Lionelom Messijem. Ta mu je poleti na domačih tleh prizadejal boleč udarec z osvojitvijo južnoameriškega naslova, v oči pa je bodlo kar 17 netočnih podaj brazilskega asa na zadnji tekmi kvalifikacij s Kolumbijo v Barranquilli, kjer je deloval povsem razglašeno in komaj poskušal preigravati. Brazilski mediji so si enotni, da bi moral novembrski ciklus tekem izpustiti.

Neymarjevi nastopi na svetovnih prvenstvih so sicer prinesli številna razočaranja: Brazilija je po njegovi poškodbi v četrtfinalu proti Kolumbiji v polfinalu domačega šampionata izpadla po zgodovinskem porazu proti Nemčiji z 1:7, leta 2018 v Rusiji pa so se Brazilci poslovili po porazu v četrtfinalu proti Belgiji, medtem ko se je brazilski virtuoz znašel na udaru številnih navijačev in tudi kolegov nogometašev zaradi simuliranja.