Incident v Italiji: Hrvat zaman poslal v Rim svojega vohuna

V zadnjih dneh odmeva zanimiv dogodek iz italijanskega nogometnega prvenstva. Apeninski mediji so namreč odkrili, da je prišlo do manjšega incidenta pred tekmo serie A med Romo in Torinom. Gostujoči klub, ki ga vodi hrvaški trener Ivan Jurić, je namreč poslal na »vohunsko misijo« enega od svojih pomočnikov, ki je na predvečer tekme na olimpijskem štadionu domnevno raziskoval okolico Rominega vadbenega središča in poskušal pridobiti taktične informacije z njenega zadnjega treninga.

Kot je poročal časnik Corriere dello Sport, je policija identificirala Micheleja Orecchia, ki je Jurićev sodelavec v Torinu. Orecchia je ujela ena od rednih policijskih kontrol ob vadbenem kompleksu Rome v območju Trigoria. Zanimivo, isto osebo so na podobni misiji ujeli že lani (!), pri vohunjenju ga je zalotil pomočnik tedanjega trenerja Rome Joseja Mourinha. Kakorkoli, Juriću to ni pomagalo, Roma je namreč s tremi goli Paula Dybale premagala Torinčane z izidom 3:2.