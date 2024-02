Ljubljana pričakuje derbi sezone, na dnu nič več ni samoumevno

Minuli konec tedna smo videli tri navidez presenetljive izide tekem v slovenskem nogometnem prvenstvu, spodrsnilo je tudi Celjanom in Mariborčanom. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je vpleten v boj za nemškega prvaka, mreže treseta slovenska napadalca v Švici in Franciji – Žan Celar in Žan Vipotnik. To so bile ene od tem Delovega nogometnega podkasta VAR, v katerem so polemizirali trije nogometni poznavalci Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik in Siniša Uroševič.

Celjani so streljali s slepimi naboji v Domžalah, Mariborčanom se je izšlo le malenkost bolje v Rogaški Slatini (0:0), na svojem štadionu je le točko iztržila tudi Mura proti Radomljanom. Kaj je bilo največje presenečenje tega kola?

Med presenečenji izstopata spodrsljaja Maribora in Celja

»Vsekakor poraz Celja. Domžalčani so resda presenetili navzoče, hitro so se pobrali po slabem nizu, dosegli miselni preskok in taktično preobrazbo. Mogoče so Celjani postali prevzetni ob pogledu na lestvico, malo jim je ponagajalo tudi igrišče kot vsem drugim favoriziranim ekipam, ki poskušajo igrati nogomet,« je prepričan Nejedly, ki meni, da je novi trener Mure Tonči Žlogar opravil veliko, saj je Mura polovico tekme igrala z enim manj, na igrišču pa je bila opazna enotnost in bojevitost Prekmurcev, kar je dobro zanje pred naslednjimi izzivi.

Zoran Zeljković ima na voljo šest napadalcev. Če je ob tem povsem zbran tudi Timi Elšnik, je Olimpija res dobra.

Gorazd Nejedly

»Najmanj tako velik spodrsljaj si je privoščil Maribor. Navsezadnje bi teoretično v drugem delu prvenstva osvojil toliko točk kot Olimpija, če ne bi prišlo do dogodkov v Murski Soboti. Verjetno so se Štajerci težje osredotočili na tekmo tudi zavoljo dogodkov ob igrišču, to je povsem človeško,« je izpostavil Suhadolnik. »V zadnjem času sem dobil ogromno klicev od prijateljev iz Maribora, ki so me spraševali samo o višini kazni za Maribor, to je bila res tema številka ena na Štajerskem. Ante Šimundža je fante profesionalno pripravil, toda glave so opravile svoje,« je dodal Uroševič.

Siniša Uroševič

Konec tedna je prinesel delno vrnitev Olimpije v igro za prvaka. Sobota prinaša derbi med Olimpijo in Celjem v Stožicah. »Ta derbi ne bo odločilen, lahko pa bi bil prelomen. Morebitna zmaga Ljubljančanov bi zapletla boj za naslov, obraten scenarij bi Celjane približal cilju,« je izpostavil Suhadolnik. »Trener Zoran Zeljković ima na voljo šest napadalcev, kar je dobro zanj in za klub. Če je ob tem zbran tudi Timi Max Elšnik, je Olimpija predobra za večino tekmecev. V Stožicah je Olimpiji resda težko na slabem igrišču, toda na slabem igrišču se ne znajde najbolje niti Celje,« je dodal Nejedly, zanimiv zorni kot je pojasnil Uroševič: »Olimpija je v nasprotju v Celjem lani igrala več zahtevnih tekem, zna zmagovati v mejnih položajih. Tudi v konferenčni ligi je imela močne tekmece.«

Vse bolj nepredvidljivo je na drugem koncu lestvice. »Ni več samoumevno, da bo konec maja na zadnjem mestu pristala Rogaška, saj ta čas deluje bolje kot Radomlje in veliko bolj kompaktno kot Aluminij,« je izpostavil Suhadolnik in dodal, da trener Oskar Drobne premore ravno pravšnjo mero želje po ciničnih besednih dvobojih s tekmeci, da je vse skupaj bolj zanimivo – kot nazadnje, ko je odgovoril Josipu Iličiću in Šimundži.

Aluminij ustvarja igralce, Rogaška želi obstati v ligi

In še nekaj loči Aluminij in Rogaško. »Kidričani niso vajeni igrati na rezultat. Trener Robert Pevnik razvija igro in ustvarja igralce, trener Oskar Drobne pa lahko postavi v kazenski prostor tudi deset imen in mu ni nerodno. Rogaška je novinec, ne skriva, da želi za stabilizacijo kluba ostati v konkurenci več sezon,« je prepričan Nejedly. »Klub se je v prvem delu sezone ukvarjal tudi s prizorišči domačih tekem, to pusti posledice,« pa je dodal Uroševič.

Jernej Suhadolnik

V celotni epizodi tokratnega podkasta VAR, ki je na voljo na spletu in v specializiranih aplikacijah, še več o 1. SNL, o učinku slovenskih napadalcev na tujem, bitki za naslov nemškega prvaka in kam bi lahko vodila pot trenerja Leverkusna Xabija Alonsa, ter o tem, kdo piše uspešno zgodbo na klopi Bologne v italijanski ligi serie A.