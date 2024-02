Nogomet kot vsak drug posel: kaj imajo skupnega Xavi, Klopp in Kek?

V nadaljevanju preberite:

Nogomet je le ena od gospodarskih panog, v gospodarstvu in podjetništvu pa je formula za uspeh znana in jo akterji pogosto izpostavljajo: če odmislimo »vpletanje države v posel«, imajo v mislih predvsem »predvidljivo poslovno okolje« v najširšem smislu. Zadeva deluje podobno tudi pri nas, tudi v reprezentanci A poznamo več različnih primerov, ki potrjujejo tezo.

Ko so reprezentanti v nekem obdobju »predvidevali in pričakovali«, da bo selektor Srečko Katanec – prišel je sredi kvalifikacij za SP 2014 – končal mandat na čelu Slovenije, mu je tedanji predsednik NZS Aleksander Čeferin podaljšal pogodbo še za ene kvalifikacije. Učinek je bil viden. Splača se pogledati stožiški tekmi s Slovaško in Anglijo iz oktobra leta 2016. To je bil eden od najboljših delovnih tednov, ki jih je kadarkoli sestavila skupaj slovenska selekcija A.

»Potem ko sem razkril, da po koncu sezone odhajam s klopi Barcelone, je Robert Lewandowski začel zabijati gole in izjemno izboljšal formo. Prispeval je več odločilnih golov za Barço. Robert je rojeni vodja in za nas pomeni zelo veliko.« Tako je razmišljal Barcelonin trener Xavi po gostovanju v Neaplju. Kateri primeri pri nas in na tujem so podobno zgovorni in zakaj je to pomembno?