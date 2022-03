Ronaldo bi Vinčiću nadel očala, Oblak najboljši

»Še ena sezona brez lovorike,« so angleški mediji spomnili Manchester United ob slovesu od lige prvakov v osmini finala, potem ko jih je izločil španski Atletico Madrid. Rdeče-beli so na Old Traffordu z golom Lodija ob koncu prvega polčasa (41. minuta) premagali domače rdeče, ki so v Španiji igrali neodločeno.

V poplavi kritičnih ocen so se obregnili tudi ob sojenje slovenskega sodnika Slavka Vinčića. Za Mariborčana so pri Daily Mail, kjer so mu prisodili najnižjo oceno med vsemi akterji (5), zapisali, da ni preprečil Atleticove taktične igre zavlačevanja in da bi lahko mirne volje Reinildovo posredovanje nad Elango dosodil za prekršek za Manchester pred akcijo za Atleticov gol.

»Bilo je nekaj spornih odločitev, a ne bi mogel reči, da so vplivale na razplet,« je Vinčićevo delo ocenil domači trener Nemec . Pod drobnogledom Uefa se bo znašel tudi Ralf Rangnick, ki je Vinčiću po Atleticovem golu dal jasno vedeti, da bi si moral nadeti očala.

Najbolje ocenjeni Madridčan je bil vratar Jan Oblak, ki je prejel najvišjo oceno na tekmi – osmico.