Ronaldo pred soočenjem z Oblakom spet vražji

Slabe novice za Jana Oblaka in njegov Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo je na najboljši način zavrnil govorice, da je nezadovoljen v Manchester Unitedu in se je ob vrnitvi izkazal s hat-trickom za zmago s 3:2 proti Tottenhamu v derbiju premier league. Rdeči vragi bodo v torek na Old Traffordu gostili španske prvake na povratni tekmi osmine finala lige prvakov.