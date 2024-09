Ronaldo pri milijardi sledilcev: Pišemo zgodovino

Nogometni super zvezdnik Cristiano Ronaldo ne ruši rekordov samo na nogometnih igriščih, ampak tudi na spletu. Portugalec je namreč postal prvi človek, ki ima več kot milijardo sledilcev na društvenih omrežjih. To mu je zagotovil njegov novi YouTube kanal, ki je v dobrih treh tednih privabil 60 milijonov ljudi.

»Pišemo zgodovino, milijardo sledilcev. To je več kot številka, to je dokaz skupne strasti, želje in ljubezni do igre in širše. Z menoj ste bili pri vsakem koraku, pri vzponih in padcih. To potovanje je naše potovanje, hvala vam, ker verjamete vame, ker me podpirate in ste del mojega življenja,« je na X objavil 39-letni nogometaš, ki je tudi letos na vrhu lestvice največjih zaslužkarjev.

Portugalec, nekdanji igralec Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa, zdaj pa član saudskega Al-Nassra, ima 639 milijonov sledilcev na Instagramu, 170 milijonov na Facebooku in 113 milijonov na omrežju X (bivši Twitter).

V ligi narodov je na obeh tekmah dosegel gol za zmago Portugalske, zdaj je že pri rekordnem 901 golu v karieri.