Cristiano Ronaldo se najbrž želi kar ubiti

Lionel Messi bo pri PSG prevzel velik del bremena z Neymarjevega hrbta. FOTO: Bertrand Guay/AFP

»Igral sem z Ronaldom, Neymarjem, Mbappejem, Rooneyjem, Van Persiejem, Ibrahimovićem, Benzemajem, Baleom in iskreno nikoli nisem videl ničesar podobnega. Messi je edinstven," je eden od staroselcev v pariškem moštvu vesoljcev (Le Galactiques)odprl dušo v pogovoru za argentinskim plačljivo športno televizijo TyC Sports, v katerem se je dotaknil najvidnejših nogometnih prestopov v zadnjih tednih.Di Maria je eden od tesnejših Messijevih prijateljev. Doslej sta bila izključno tekmeca na klubskem prizorišču. Na reprezentančni ravni sta že več kot desetletje nepogrešljiva za Argentino.»Z njim je povsem lahko igrati. Če boš tekel, ti bo podal natančno v noge. Ne bo nikakršnega opravičila. Imava odlično razmerje na igrišču in zunaj njega. Lahko je videti, kaj želi. Je igralec z drugega planeta. Brcneš kamen in on ga ustavi, mimo tebe švigne, kot da ni nič, razmišlja hitreje od drugih. Nisem še videl česa podobnega,« je o 34-letnemu čarovniku razpredal 33-letni krilni napadalec, ki je prepričan, da se bo Messi v Parizu počutil še bolje, kot se je v Kataloniji.»Mislim, da je že dojel, kaj je prinesel s prihodom v Pariz, kaj je naredil in kdo je. Zunaj vadbenega centra vsak dan na igralce preži vsaj 200 navijačev,« je razkril prve učinke Messijevega prihoda Di Maria, ki je zbodel tudi»Najbrž se želi ubiti, ker zdaj ni tukaj. Kakovost in količina igralcev, ki jo zdaj ima PSG, je edinstvena. Ne zgodi se tako pogosto, da v klubih veliki nogometaši želijo biti z najboljšimi. Cristiano si zagotovo želi biti tukaj, toda klub je pripeljal Messija in k sreči je veliko boljši,« je bil iskren Di Maria, ki je razkril tudi veliko žrtev in osmoljenca Messijevega razhoda z Barcelono,»Kun se želi ubiti, kaj naj drugega stori. Strt je. Poleg tega, da je ostal brez prijatelja, zaradi katerega je odšel v Barcelono, se je še poškodoval. Več tednov ga ne bo, kar je najbolj žalostno.«