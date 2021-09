Ronaldo svari PSG pred usodo galaktikov

Ronaldo je v intervjuju, v katerem so predstavili njegovo vodenje španskega drugoligaša Real Valladolida v vlogi predsednika, spregovoril o številnih temah. Ena najbolj vročih je brez dvoma skorajšnji začetek sezone 2021/22 v ligi prvakov, kjer je vloga papirnatega favorita po prihodih Lionela Messija, Sergia Ramosa, Gianluigija Donnarumme, Georginia Wijnalduma in Achrafa Hakimija trdno v rokah Paris Saint-Germaina.



Moštvo, ki lahko v napadu poleg Messija računa tudi na Neymarja in Kyliana Mbappeja, številne spominja na tako imenovano ekipo galaktikov madridskega Reala, kjer je Ronaldo nekoč združil moči z Zinedinom Zidanom, Luisom Figom, Davidom Beckhamom, Raulom Gonzalezom ...



»Še prezgodaj je napovedovati, kdo bo osvojil ligo prvakov. V četrtfinalu bo vse bolj jasno,« je za DAZN povedal Ronaldo. »PSG je na najboljšem štartnem položaju, a govorjeni nogomet je drugačen od igranega. Na igrišču vpliva veliko dejavnikov. Skoraj pet sezon sem igral pri Realu, a lige prvakov nikoli nisem osvojil. To, da nikoli ne zmagaš, je matematično vedno možno, pa četudi imaš najboljše igralce. To velja tudi za PSG,« je nadaljeval Ronaldo.

Mbappe mu je všeč

V Mbappeju nekateri vidijo tudi obrise Brazilca, ki je s svojo hitrostjo sploh v prvih sezonah v Evropi predstavljal strah in trepet za nasprotne obrambe. Podobno zdaj počne Francoz, čigar vzornik je Cristiano Ronaldo, v poletnem prestopnem roku pa je bil spet na pragu prestopa k Realu, kjer sta oba Ronalda pustila velik pečat.



»Da, podobna sva si. V nekaterih pogledih je noro dober. Tehnično je zelo dovršen in vse skupaj zna početi pri visoki hitrosti. Zna teči in biti hiter, kot pravijo. Kljub temu, da je še zelo mlad, je prehodil že dolgo pot. Všeč mi je Mbappe,« je navdušen Ronaldo.

