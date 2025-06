Ronaldo pokvaril nemško veselico v Münchnu

Portugalski nogometaši so si kot prvi zagotovili vstopnico za nedeljski zaključni dvoboj v ligi narodov 2024/25. V današnjem polfinalu so na nabito polni Allianz Areni v Münchnu z 2:1 (0:0) strli odpor Nemcev.

Potem ko se je prvi polčas razpletel brez golov, so drugega bolje odprli gostitelji. Na veliko navdušenje domačih navijačev je v 48. minuti po podaji Joshue Kimmicha, ki je odigral jubilejno 100. tekmo v reprezentančnem dresu, v polno zadel Florian Wirtz in popeljal Nemčijo v vodstvo z 1:0. Toda veselje gostiteljev ni trajalo dolgo; že petnajst minut pozneje je rezultat poravnal džoker Francisco Conceicao, ki je le pet minut pred tem vstopil v igro.

Edini gol za Nemčijo je dosegel Florian Wirtz. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

A to še ni bilo vse; pičlih pet minut kasneje je domačo mrežo zatresel še veliki zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je po lepi asistenci Nuna Mendesa popeljal »selecao« v prednost z 2:1. Kakor se je izkazalo pozneje, je bil to tudi zmagoviti zadetek za gostujočo reprezentanco, saj se izid do konca ni več spremenil.

Portugalci, ki so po sušnih 25 letih spet premagali Nemce, so se tako uvrstili v veliki finale, v katerem se bodo v nedeljo (21.00) v Münchnu pomerili z zmagovalci jutrišnje druge polfinalne tekme med Francozi in Španci v Stuttgartu (21.00).