Ronaldo znova zadel v polno, veselil se je tudi Handanović

V elitni italijanski ligi so nogometaši odigrali zaostali tekmi. Juventus je z 2:1 premagal Napoli, vodilni Inter pa je s slovenskim vratarjemna čelu z enakim izidom ugnal Sassuolo.Nogometaši Interja so prešli v vodstvo v deseti minuti, ko je po podajiv polno zadel. Sassuolo je imel precej več žogo v svoji posesti, a ni resneje ogrožal Handanovića, ki je moral posredovati v uvodu drugega polčasa po nevarnem poskusuV 67. minuti so modro-črni podvojili prednost, po Lukakujevi podaji je gol zabil. Malce pred tem so gostje neuspešno zahtevali enajstmetrovko. Rezultat so znižali v 85. minuti, ko se je med strelce vpisalJuventus pa je proti Napoliju vodil v 13. minuti, ko je po podajiz desne strani mrežo gostov zatresel, ki je dosegel že 25 golov v sezoni, štiri več od najbližjega zasledovalca Lukakuja. Torinčani so bili v tem delu igre konkretnejši z več priložnostmi, a so odšli na odmor z minimalno prednostjo. V obeh taborih so sicer neuspešno zahtevali tudi najstrožjo kazen.V drugem polčasu sta si obe ekipi priigrali nekaj priložnosti, lepše pa Neapeljčani. Toda veteranvselej na pravem mestu. V 73. minuti se je izkazal povratnik v Juventusovo ekipo, ko je zadel v polno z nizkim natančnim strelom z roba kazenskega prostora. V 90. minuti je na drugi stranizanesljivo zadel z bele točke za 1:2. Gostje so zatem še pritiskali, a brez uspeha.