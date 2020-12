Slovenci na vrhu klubskega nogometa na Hrvaškem

Damjan Bohar se je letos uveljavil v majicah Osijeka in slovenske reprezentance. FOTO: Srđan Živulović/Reuters

Bohar odločil novo tekmo

Učinek slovenskih legionarjev. Infografika: Delo

Od Handanovića do Oblaka

Samir Handanović je bil konec tedna uspešen v majici Interja. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Jan Oblak se je v Španiji podal na pot proti svojemu prvemu naslovu prvaka. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

2 gola je v 10 tekmah v Španiji prejel Jan Oblak. V sredo ga čaka nov izziv v Salzburgu, kjer Atletico ne sme izgubiti v boju za osmino finala lige prvakov.

Konec tedna so pustili odličen vtis slovenski legionarji v hrvaškem prvenstvu. Igrajo za trenutno najmočnejše tamkajšnje klube Dinamo, Osijek in Rijeko, prav slednja pa si je pripisala novo odmevno zmago, potem ko je dobila jadranski derbi v Splitu.Rečani, ki jih vodi nekdanji domžalski trener, so sredi niza močnih tekem, v katerem so se znašli zelo dobro. Potem ko so dan po smrtigostovali v Neaplju in spoznali tamkajšnje vzdušje, četudi na štadionu ni bilo navijačev – »Če ne bi vedel, za kaj je šlo, bi mislil, da smo prišli v vojne razmere,« je opisal dogajanje v Neaplju Rožman. –, sta sledila prav tako močna izziva.Rečani so prejšnji četrtek osvojili točko na gostovanju pri vodilnem klubu španskega prvenstva Realu Sociedadu (1:1), včeraj pa dobili še prestižen dvoboj s Hajdukom, v katerem točke štejejo dvojno, če ne trojno. Splitčani so resda vodili, toda rezervist– nekdanji član Olimpije – je v drugem polčasu postavil končnih 1:2 za Rijeko.Pred ekipo s Kvarnerja sta še dva velika izziva. V četrtek prihaja na Rujevico nizozemski AZ Alkmaar, konec tedna še zagrebški Dinamo, ki je letos prava evropska uspešnica.»Želimo igrati nogomet. Tako je bilo tudi v Splitu: oboji smo poskušali narediti kaj več za gledalce pred TV zasloni, verjamem, da nam je uspelo. Ritem igranja? Srečni smo in veseli, da lahko igramo po dvakrat na teden, saj smo mladi in želimo ohraniti ta ritem tekem čim dlje,« je komentiral zahteven ritem Rijeke trener Rožman.Rečani niso računali na(stegenska mišica), aktivni pa so bili trije slovenski legionarji na Hrvaškem. Bočni branilecje bil navzoč pri visoki zmagi Dinama v Koprivnici, še odmevnejšo zgodbo pišeta branilecin krilni napadalecv Osijeku. Ob desnem bregu Drave je padel Varaždin, edini gol na tekmi pa je zabil prav Bohar.Osijek ima na lestvici točko prednosti pred Dinamom, toda Zagrebčani imajo tekmo manj, in enajst pred Rijeko, ki pa ima kar štiri tekme manj. Razlog? Hrvaško prvenstvo sodi med evropske lige, ki jih je najmočneje prizadela pandemija koronavirusa; samo konec tedna so preložili tekmi Istre in Šibenika, pri katerih je vrsta pozitivnih primerov.Mimogrede: tudi v Švici je podobno. Tekmo Siona in Lugana, pri katerem igra, so preložili zaradi okužbe pri gostih. Vsi igralci Lugana so morali v obvezno sedemdnevno karanteno.Izpostaviti velja tudi zmage vseh treh (nekdanjih) vratarjev slovenske reprezentance. Inter je nanizal tretjo zaporedno zmago v serie A, za katero je moralnanizati kar šest obramb. Milanski klub ostaja v vrhu, v hrbet gleda le mestnemu tekmecu Milanu.Kdo ve, morda se bo v naslednji sezoni vrnil v serie A tudi. Njegova Salernitana je zmlela Cittadello, po 10 kolih je vodilna ekipa serie B – dve točki pred Spalom in štiri pred Leccejem – in morda bo v mestu, ki leži 50 km južno od Neaplja, oživela prva liga.Posebno zgodbo piše, ki v majici Atletica morda hiti proti svojemu prvemu naslovu španskega prvaka. Za to oceno je seveda preuranjeno, toda rdeče-beli zbirajo točke hitreje kot Barcelona spodrsljaje, četudi se zdi to neverjetno …Konec tedna so strli še Valladolid, z bilanco 8-2-0 in razliko v golih 21:2 (!) imajo na lestvici šest točk več kot Real Madrid (slednji ima tekmo več) in 12 več kot Barcelona, ki je izgubila tudi v Cadizu. Barça se lahko tolaži, da je klub s skrajnega juga Španije v tej sezoni premagal tudi Real.