Rožman po evropskem debiju: Vsako tekmo bomo šli na glavo

Nekdanji armenski prvak Urartu je bil v Ljudskem vrtu pravi test za prenovljene Mariborčane, obračun pa sta zaznamovala oba vratarja. Anatolij Avazov je imel največ dela s poskusi Rudija Požega Vancaša, nemočen pa je bil v 56. minuti, ko je po podaji Požega Vancaša v njegovo prazno mrežo žogo pospravil Nino Žugelj. Ažbe Jug, ki se je nekajkrat izkazal že v prvem polčasu, je neučinkovite soigralce rešil v enem zadnjih napadov, v katerem je Uguchukwu Iwu že v sodnikovem podaljšku nevarno poskusil, a je bil štajerski čuvaj mreže na mestu tako kot ob naslednjem strelu Olega Poljakova.



Trener Simon Rožman je z varovanci torej prejel dovolj opozoril pred povratno preizkušnjo kvalifikacij konferenčne lige, ki bo v četrtek ob 18. uri v Erevanu.

Zaupa v mladce

»Če želimo nekako priti do svojega cilja, ni kalkulacij, vsako tekmo je potrebno iti na zmago, zdaj tudi ni več tega gostujočega zadetka, ki bi pomenil karkoli več,« je za klubsko spletno stran po evropskem debiju na klopi vijoličastih dejal Simon Rožman.

»Kot sem rekel: vsako tekmo bomo šli na zmago, vsako tekmo bomo šli na glavo, jaz vsem tem mladcem zaupam. Po drugi strani imamo dovolj izkušenih fantov, ki lahko v takšnih momentih definitivno pripomorejo. Mislim, da se je danes videl nek osnovni obris tega, kaj želimo delati.«



Požeg Vancaš se je spomnil tudi lanskega debakla s severnoirskimi polprofesionalci FC Coleraine v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor po enajstmetrovkah utrpel enega najbolj bolečih porazov v klubski zgodovini. A Urartu je dokazal, da je na neprimerljivo višji ravni, zato zmagi z 1:0 sploh ne gre gledati v zobe.



»Bila je neka ta prva tekma, ta je vedno težka, kot smo videli tudi lani,« je dejal Požeg Vancaš. »Dobro, da smo jo zmagali, mislim, da je bila cela tekma na naši strani, oziroma se je zgodila ena situacija, ko so odigrali globinsko žogo, ampak mislim, da smo imeli nadzor in zasluženo zmagali,« je dodal podajalec pri edinem zadetku na tekmi.

