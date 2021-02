Ruggeri svetuje Messiju, naj zapusti Barcelono

Nekdanji argentinski nogometaš in svetovni prvak iz leta 1986je prepričan, da mora njegov rojakčimprej zapustiti Barcelono.Lansko poletje je Messi obvestil klub, da želi po 16 letih zamenjati okolje , vendar pa so ga Katalonci uspeli obdržati v svojih vrstah.A klubu v tej sezoni ne gre po načrtih, v državnem prvenstvu ima skoraj dvomesten zaostanek za Atleticom, na prvi tekmi osmine finala lige prvakov je visoko izgubil proti Paris Saint-Germainu , na prvem obračunu polfinala španskega pokala pa je proti Sevilli izgubil z dvema goloma razlike.»Messi mora zapustiti klub. Še vedno je najboljši igralec na svetu, vendar pa klubi nimajo več spoštovanja do Barcelone. Iz kluba so brcnili Luisa Suareza in pri tem pozabili, da je njegov prijatelj in član družine. Suarez je odličen strelec, tega ne moreš narediti. Messi si želi priti v Argentino, prej je bilo ravno obratno. Sedaj bi bil pripravljen kogarkoli ustreliti, samo da bi lahko prišel v državno reprezentanco, prej pa je od nje bežal. Izgubil je spoštovanje do Barcelone,« je prepričan Ruggeri, ki je tudi sam igral v Španiji in v sezoni 1989/90 z madridskim Realom osvojil državno lovoriko.