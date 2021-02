PSG je zablestel v Barceloni na krilih Mbappeja

Ter Stegen ni mogel ubraniti ubraniti vsega

Kevin Kampl (levo) je poražen pričakal konec dvoboja z Liverpoolom. Foto Attila Kisbenedek/AFP



Usodne napake Leipziga

Nogometaši PSG so pred štirimi leti doživeli pravi polom v Barceloni, saj so v osmini finala lige prvakov izgubili kar z 1:6 in izpadli. Ob letošnjem začetku izločilnih bojev v LP pa so nasmejani zapustili Camp Nou tudi brez poškodovanihin, saj so zmagali s 4:1 s tremi goli neustavljivega. Liverpool je v Budimpešti ugnal Leipzig 2:0 z goloma(53.) in(58.).Barcelona je začela bolje in imela premoč, ki pa je ostala jalova do 27. minute. Takrat so Parižani v kazenskem prostoru zrušili, z bele točke pa je bil natančen. A blaugrana je prednost hitro zapravila, saj je spretni Mbappe ob nezbrani obrambi iz bližine že pet minut pozneje poskrbel za 1:1.V nadaljevanju so Parižani močno pritisnili. Vratarse je večkrat izkazal, a vsega ni mogel ubraniti. Najprej je klonil v 65. minuti po slabem posredovanju, ko je odbito žogo pospravil v mrežo Mbappe, nato pa jez glavo zadel za 3:1 v 70. minuti.Barça je prišla do najlepše priložnosti v 80. minuti, ko je vratar Parižanovnespretno izbil žogo in zadel, žoga pa je le za las zgrešila njegova vrata. Za piko na i je Mbappe po hitrem protinapadu v 85. minuti zadel še tretjič za končnih 4:1.Liverpool je imel lep čas le terensko premoč, saj so bili nogometaši Leipziga zbrani v obrambi. Imeli pa so tudi najlepšo priložnost, ko ježe v četrti minuti zadel okvir vrat. Pozneje soin soigralci prepustili pobudo tekmecem, ki pa niso bili učinkoviti ali pa je branil vratar. V 37. minuti so v enem redkih protinapadov zadeli Nemci, toda zadetek ni obveljal, ker je bilv prepovedanem položaju.Liverpool v 53. minuti le prišel do zadetka, ki je bil posledica hude napake, po kateri je Mohamed Salah sam stekel pred vrata in premagal Gulacsija. Le pet minut pozneje je po praktično enaki akciji, ko je žogo kot zadnji v obrambi zgrešil, sam pred vrata pritekel Sadio Mane in že odločil dvoboj.je pri poražencih igral 73 minut.