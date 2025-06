Svetlin prinesel zmago Kekovim izbrancem

Slovenska nogometna reprezentanca je v Luksemburgu igrala prijateljsko tekmo z domačo izbrano vrsto. Izbranci Matjaža Keka so v nekoliko okrnjeni postavi zmagali z 1:0 (1:0). Za Slovenijo je zadel Tamar Svetlin v 44. minuti.

Luksemburg – Slovenija 0:1 (0:1) Nacionalni stadion, gledalcev 7508, sodniki: De Gabriele, Spiteri, Scerri (vsi Malta). Strelec: 0:1 – Svetlin (44.). Slovenija: Vekić, Janža, Bijol, Drkušić, Karničnik, Elšnik (od 78. Zabukovnik), Petrovič, Svetlin (od 78. Verbič), Lovrić (od 90. Brekalo), Stojanović (od 64. Matko), Kramer (od 64. Vombergar).

Slovenska vrsta je v Luksemburgu opravila prvega od dveh junijskih testov pred jesenskim začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Doslej je luksemburško ekipo na štirih medsebojnih tekmah štirikrat premagala, tokrat pa z golom Svetlina vpisala še peto zmago, čeprav se je domača vrsta dobro upirala.

V torek bodo Slovenci igrali še prijateljski obračun z Bosno in Hercegovino v Celju, nato pa jih jeseni čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. V skupini bodo igrali proti Švedski, Švici in Kosovu.

Kek je tekmo v Luksemburgu začel s kar precej premešano postavo, saj z ekipo ni odpotoval načeti Benjamin Šeško, zaradi določenih težav sta bila le na klopi tudi Adam Gnezda Čerin in Jan Oblak.

Matjaž Kek, selektor Slovenije: »Vesel sem zaradi fantov te zmage v dobrem ozračju proti tekmecu, ki ni slučajno premagal Švedske. Ta že dolgo časa opozarja nase z dobrimi izidi. V določenih trenutkih smo bili dobri, v določenih trpeli. Fantje, ki so dobili priložnost, so dokazali, da so vredni vpoklica. Igrali so hrabro in odgovorno.«

Slednjega je v vratih zamenjal Igor Vekić, sicer pa je pred njim obrambni zid sestavljala standardna četverica. Na sredini je namesto Adama Gnezde Čerina ob Timiju Maxu Elšniku zaigral Dejan Petrovič, pred njima so bili Svetlin, Sandi Lovrić in Petar Stojanović, v konici napada pa je bil tokrat Blaž Kramer.

Slovenci so takoj prevzeli terensko pobudo, a v peti minuti so prvo nevarno akcijo po napaki Elšnika izpeljali domačini, na koncu pa po Vekićevem posredovanju dobili le kot po sicer močnem strelu Gersona Rodriguesa. Ta je v zadnjem obdobju v nemilosti dela domače javnosti zaradi družinskega nasilja, zaradi česar je dobil 18-mesečno pogojno kazen.

Slovencem dolgo ni uspelo ogroziti domačega vratarja, so pa v 32. minuti izpeljali uigrano akcijo iz kota z desne strani, po kateri je do strela prišel Lovrić, a zadel Vanjo Drkušića, tako da je žoga zletela mimo vrat.

V 44. minuti je slovenska zasedba le povedla, Stojanović je z desne strani podal pred vrata, kjer se je odlično znašel Svetlin in žogo s peto od vratnice poslal v mrežo.

Svetlin je poskusil tudi na začetku drugega polčasa, a takrat z roba kazenskega prostora meril preveč po sredini vrat. Na drugi strani je kmalu zatem močno spet sprožil Rodrigues, takrat pa meril malce premalo natančno.

V 52. minuti je Kramer iz bližine sicer ugnal domačega čuvaja mreže, a so sodniki pokazali nedovoljen položaj, čeprav je bilo daleč od tega. A ostalo je pri 1:0, tako kot po Bijolovem poskusu z glavo v 59. minuti.

V 65. minuti so do nevarne akcije prišli tudi domači, vendar je Aiman Dardari zadel le zunanji del mreže, v 66. je nase opozarjal spet Rodrigues, vendar je bil Vekić pozoren.

Domači nogometaši so si želeli priti do izenačenja, nekajkrat tudi še prišli do obetavnih akcij, v 88. minuti pa imeli tudi izvrstno priložnost, a je Vekić odlično reagiral po strelu Dirka Carlsona z glavo.