Sahin po novem porazu jasen: Ne gre se za mene, ampak za klub

Slaba forma Borussie Dortmund, ki ima poškodovanih kar sedem igralcev, ima zmeraj daljšo brado. Nemci so namreč v torkovem obračunu nemškega pokala z Wolfsburgom izgubili z 1:0 in posledično izpadli že v drugem krogu, kar je njihov najhitrejši izpad iz pokala po sezoni 2010/11.

Že igranje podaljška je gostom predstavljalo težave, saj zaradi poškodb trenutno manjkajo Waldemar Anton, Yan Couto, Julian Ryerson, Niklas Süle, Giovanni Reyna, Karim Adeyemi in Julien Duranville. Dortmundova s poškodbami posejana ekipa je imela skozi celotno tekmo težave z ustvarjanjem priložnosti, Wolfsburg pa si je zmago zagotovil šele v 116. minuti podaljška, ko je za goste zadel Jonas Wind.

Še tretji zaporedni poraz je dodobra zatresel trenerski stolček Sahina, ki je po tekmi dejal: »Ne gre se za mojo situacijo, temveč za to, da s klubom napredujemo in da se čimprej vrnemo na zmagovalna pota.« Dodal je še: »Verjemite mi, tudi sam sem zelo razočaran, da smo v tej situaciji, a moramo dvigniti glave in iti naprej.« Sahin je na klopi nasledil Edina Terzića, ki je z ekipo lani prišel vse do finala lige prvakov.

Borussia ima po osmih krogih nemškega prvenstva zgolj 13 točk, s čimer trenutno stoji na sedmem mestu. Zahteven urnik rumeno-črnih se nadaljuje že v soboto, ko bo na Signal Iduna Park prišel Leipzig, sledeči teden pa se bodo v ligi prvakov spopadli s Sturmom iz Gradca.