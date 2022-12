Šahtar se nadeja zmage na sodišču in 40 milijonov evrov

Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani bo obravnavalo tožbo nogometnega kluba Šahtar Doneck proti Mednarodni nogometni zvezi (Fifa). Ukrajinski klub od Fife zahteva več milijonsko odškodnino zaradi samodejne prekinitve pogodb z igralci in trenerji po ruski invaziji na Ukrajino, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so navedli pri Šahtarju, so zaradi prekinitve pogodb z igralci in trenerji utrpeli izgubo dohodka v višini približno 40 milijonov evrov.

Zaradi odločitve krovne nogometne organizacije je veliko tujih igralcev zapustilo klub brez odškodnine. Po mnenju kluba so »neprimerni in pretirani« ukrepi Fife v nasprotju tako z ukrajinsko kot tudi švicarsko zakonodajo ter tudi pravili Evropske unije na področju zagotavljanja konkurence.

Namesto da bi odgovorno pomagali in podpirali ukrajinski nogomet med vojno, so sprejeti ukrepi pahnili nogometno skupnost v Ukrajini »v še večjo krizo«, piše v pismu Šahtarja.

Odgovorni v klubu predlagajo alternativne ukrepe, ki bi jih morala Fifa preučiti in sprejeti. Med temi je klub omenil ustanovitev posebnega sklada za ukrajinske klube, ki so med vojno utrpeli izgubo prihodkov.

Mednarodna nogometna zveza je zaradi ruske invazije na Ukrajino odprla izredni prestopni rok za tuje igralce in trenerje v ruskih in ukrajinskih klubih.

Skladno s tem so samodejno prenehale veljati pogodbe igralcev in trenerjev s klubi v Ukrajini, tiste s klubi v Rusiji pa so lahko igralci enostransko prekinili. Obe pravili sta veljali do konca sezone, ki se je končala 30. junija.

Nato pa je 21. junija Fifa podaljšala uredbo tujim igralcem in trenerjem, ki zdaj velja do 30. junija 2023. Začasna prekinitev veljavnosti pogodb pomeni, »da so igralci in trenerji lahko kot prosti igralci podpisali pogodbo z drugim klubom brez kakršnih koli posledic,« je sporočila Fifa.

Trinajstkratni ukrajinski prvak Šahtar, ki je redno nastopal v ligi prvakov, vendar je zaradi vojne v vzhodni Ukrajini že od leta 2014 domače tekme igral v drugih mestih, je imel pod pogodbo 14 tujih igralcev.

Šahtar je želel prodati tuje igralce, da bi pridobil sredstva, saj mu je ruska invazija že tako močno zmanjšala prihodke.