Saj ni res, a je: sodnik končal tekmo v 85. minuti, nato še dvakrat

Afriško nogometno prvenstvo v Kamerunu se še ni dobro začelo, pa že zaseda naslovnice zaradi napake, ki se je zgodila na današnji tekmi prvega kola med Tunizijo in Malijem. Glavni sodnik iz Zambije je konec tekme pri vodstvu Malija z 1:0 določil v 85. minuti, torej pet minut pred uradnim koncem.

Sodnik William Sikazwe je v 85. minuti vzel piščalko v usta in na presenečenje vseh na stadionu Limbeju ter pred televizijskimi ekrani ekipam pokazal pot v slačilnico. Po ostrih protestih Tunizijcev je delivec pravice spregledal napako in dal ukaz za nadaljevanje tekme, ki pa jo je znova prekinil pri 89:47 minute in dokončno nogometaše poslal pod tuš.

Tunizijci niso želeli še tretjič priti na igrišče

A zadeva se s tem ni končala. Sodnik je potreboval spremstvo varnostnikov, da je lahko zapustil igralno površino, ko sta trenerja že odgovarjala na vprašanja medijev na novinarski konferenci, pa je Afriška nogometna zveza odločila, da morata ekipi odigrati preostale tri minute. Na zelenico je nato prišel le Mali, medtem ko so Tunizijci iz protesta ostali v slačilnici.

Sodnik Janny Sikazwe je bil večkrat v središču pozornosti. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

»Težko je razumeti, kaj se je zgodilo. V 30 letih v nogometu še nisem videl česa takšnega. Sodnik je tudi v prvem polčasu predčasno piskal konec, tako da nam je skupno vzel sedem ali osem minut,« je po tekmi dejal trener Tunizije Mondher Kebaier. Njegova ekipa je imela v zaključku tekme igralca več zaradi izključitve El Bilala Toureja.

Edini zadetek za Mali je v 48. minuti z bele točke dosegel Ibrahima Kone. Tunizija bi lahko izenačila v 77. minuti, vendar je vratar Malija Mounkoro ubranil enajstmetrovko.