Všeč mi je zmagovita miselnost Maribora

V nadaljevanju preberite:

Pred začetkom domače prvenstvene sezone smo se pogovarjali z novim trenerjem mariborskih nogometašev Tugberkom Tanrivermišem. Turek, star 35 let, prihaja iz Istanbula, za njim pa so že bogate mednarodne izkušnje. Kako to, da se je odločil pšriti Pohorje? Kakšni so njegovi vtisi o moštvu, kakšno presenečenje morda pričakuje v prihodnjem tednu in kako se sploh počuti v mestu? V čem je podobnost nogometnega Maribora z Istanbulom, kako je glede značaja ljudi, kaj mu je posebej všeč v mariborski gostinski ponudbi? Zakaj sta Maribor in Galatasaray drugačna od Rome, ki jo je prav tako dobro spoznal? Katera od uglednih lig mu je najbližje, kateri klubski velikan mu je na tujem najljubši? In kako sploh pričakuje nedeljsko premiero proti Celju ter kaj pravi o evropskem štartu vijoličnih v prihodnjem tednu?